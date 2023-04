Vlahovic ha detto sì, la Juve quasi: dietrofront fulmineo

Oltre ai possibili nuovi innesti, la Juventus sarà chiamata a valutare le offerte in arrivo per i propri top player nel prossimo calciomercato estivo

Si preannuncia un estate movimentata per la Juventus, sia per quanto riguarda i possibili nuovi acquisti che le cessioni. La dirigenza, infatti, sembra essere già al lavoro per non farsi trovare impreparata.

Oltre alle situazioni legate ad Adrien Rabiot e Angel Di Maria, alle prese con la questione legata al rinnovo contrattuale in scadenza a giugno, la dirigenza bianconera sarà chiamata a valutare le offerte che potrebbero arrivare a breve per i propri top player. Il più ricercato è senza dubbio Dusan Vlahovic che, vista la stagione al di sotto delle aspettative, potrebbe portare la società a cederlo nella sessione estiva. A tal proposito, sul serbo sembra essere piombata nuovamente una big della Premier League.

Vlahovic verso l’addio, l’Arsenal fa sul serio: contropartita pronta per la Juventus

Come detto, si preannuncia un estate infuocata per la Juventus, sia per quanto riguarda i possibili acquisti che le cessioni. Per Vlahovic, infatti, sembra farsi sotto una grande big d’Inghilterra. Stiamo parlando dell’Arsenal, oggi sempre più al comando della Premier League. Il giornalista Pete O’Rourke, con delle dichiarazioni rilasciate a ‘GiveMeSport’, ha fatto intendere che il classe 2000 è il principale obiettivo dei gunners per la prossima stagione. Il tecnico Mikel Arteta sembra puntare con decisione sul bomber serbo, tanto che la dirigenza inglese potrebbe presentarsi a breve con un’offerta ufficiale.

La proposta che la società sembra pronta a presentare negli uffici bianconeri è di circa 35/40 milioni di euro più il cartellino di uno tra Nketiah o Balogun. Il secondo (classe 2001) sta disputando una grandissima stagione in Ligue 1, inoltre è un profilo molto gradito alla dirigenza bianconera e al tecnico Massimiliano Allegri, anche se il club bianconero potrebbe chiedere di ‘Gunners’ di alzare la parte cash. Qualora quest’ultimi alzassero davvero la propria proposta, ecco che l’accordo potrebbe essere trovato in tempi brevi. L’ex viola sembrerebbe molto attratto dall’idea di giocare in Premier, soprattutto in caso di esclusione dalle prossime competizioni europee per la vecchia signora. Si tratterebbe di un grande colpo per l’Arsenal, che rinforzerebbe pesantemente il proprio attacco. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Vlahovic che sembra sempre più destinato a lasciare Torino. Il club londinese è pronto fare sul serio, Arteta ad accogliere a braccia aperte un calciatore che stima molto.