Addio Lazio: Zaccagni via per 40 milioni | La destinazione

Futuro tutto da scrivere per Mattia Zaccagni, miglior bomber italiano in Serie A: ancora una serata da protagonista e primo a raggiungere la doppia cifra

Le prestazioni di Zaccagni non sono di certo passate inosservate e il suo nome continua ad essere nel mirino di diverse squadre italiane e non. Diverse società sarebbero pronto a tentare l’assalto già nelle prossime settimane e non si esclude un tentativo a giugno.

Naturalmente da parte della Lazio non c’è nessuna intenzione di lasciar partire il proprio attaccante considerando anche la stagione da protagonista. Ma tutto in futuro può succedere e non possiamo escludere dei colpi di scena, con il presidente Lotito e il direttore sportivo Igli Tare pronti ad una maxi proposta per rinnovare (meritatamente) il contratto.

Calciomercato, futuro Zaccagni in bilico

La squadra allenata da Sarri continua a confermarsi in campionato al secondo posto con l’obiettivo qualificazione in Champions League sempre più vicina. Uno dei piani di mercato è la permanenza di Zaccagni, ma il futuro dell’esterno sembra nelle ultime settimane in bilico. Diversi club stanno cercando con decisione l’attaccante biancoceleste, il quale potrebbe salutare l’Italia o la Capitale solo di fronte ad un’offerta importante, superiore ai 40 milioni di euro. La dirigenza capitolina ha aperto alla cessione di Zaccagni solo in questo caso.

In gol anche contro la Juventus, Mattia Zaccagni è letteralmente esploso in questa stagione con la Lazio che ha visto letteralmente aumentare di gran lunga il proprio cartellino. Secondo le ultime news di calciomercato, dopo Psg e Juve, anche il Bayern avrebbe chiesto informazioni al presidente dei biancocelesti. E’ al momento l’esterno più in forma del campionato: altro che Kvaratskhelia e Leao, nell’ultima giornata piuttosto in ombra. Mattia Zaccagni si è preso la scena anche nel big match dell’Olimpico contro la Juventus. Prima volta in doppia cifra nella su carriera oltre ad essere il primo italiano a raggiungere i 10 gol in Serie A. Messaggio chiaro a Roberto Mancini e alla Nazionale: impossibile fare a meno di uno così. Intanto la Lazio e Maurizio Sarri se lo coccolano… in attesa del rinnovo che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Mattia Zaccagni rinnoverà con la Lazio fino al 2027, per una cifra vicina ai 3 milioni di euro a stagione. Le ultime prestazioni e il rendimento impeccabile e costante dell’attaccante italiano, hanno convinto la Lazio e la dirigenza biancoceleste con l’ex Verona che continuerà a vestire la maglia biancoceleste.