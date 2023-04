Il costume è minuscolo: Federica Pellegrini è da sogno

Federica Pellegrini, il mini costume regala spettacolo: la storica nuotatrice sempre in splendida forma, fisico da urlo

Le sue imprese in vasca hanno lasciato il segno nella storia dello sport italiano e internazionale, ma Federica Pellegrini è andata ben oltre questo. La ‘divina’ è stata una nuotatrice capace di imprimere a fuoco il suo nome nella leggenda come atleta, ma facendosi apprezzare anche come personaggio a 360 gradi.

L’esempio che ha lasciato è di tutta evidenza e alle sue spalle sono cresciute, nell’ombra del suo mito, giovani nuotatrici che hanno già, a propria volta, raggiunto risultati di rilievo e altri ne troveranno. Federica però è un’icona anche per la sua naturale classe ed eleganza che già prima del ritiro, fuori dalla vasca, erano di tutta evidenza.

Federica Pellegrini, su Instagram non si smentisce mai: scatti su scatti da applausi

Non è un caso che Federica sia già da tempo un personaggio molto in vista nel mondo dello spettacolo. Che in queste settimane è stata alle prese anche con il suo primo reality show, insieme al compagno Matteo Giunta.

La coppia si è cimentata in Pechino Express e naturalmente l’attenzione dei fan era tutta per Federica. Che anche sui social è una star assoluta, con un seguito di oltre un milione e 700 mila followers su Instagram. Bellissima e seducente, la 34enne veneta continua a far sognare gli ammiratori anche dopo il suo ritiro dall’attività agonistica, per il suo fascino che è di quelli che non possono mai passare inosservati.

Federica Pellegrini, l’estate sta già arrivando: in bikini fa sognare

Ed infatti, anche in questi giorni, i suoi scatti sui social ottengono notevoli riscontri tra i fan. In particolare, vediamo quali sono le immagini che sta regalando al suo pubblico per le vacanze di Pasqua, che si sta godendo andando già alla ricerca dell’estate.

In un celebre resort in Sicilia, sole e relax per Federica, che naturalmente è sempre in splendida forma e lo vediamo con chiarezza dall’immagine in costume. Gambe perfette, figura slanciata e notevole scollatura esaltata dal bikini. La Pellegrini insomma è sempre e comunque una fuoriclasse, giustamente acclamata dal popolo del web. Se volevamo una anticipazione di che cosa potesse attenderci in estate, abbiamo già avuto una risposta piuttosto evidente. Prova costume superata per Federica, ma figurarsi se potevano esserci dubbi.