Milan, via Ibra e Origi, nuovo centravanti da 50 milioni

La stagione ricca di alti e bassi del Milan di Stefano Pioli costringe la dirigenza a pianificare il futuro prossimo. I risultati dei rossoneri hanno palesato alcune lacune che Maldini e Massara proveranno a sistemare durante la sessione estiva

Sotto gli occhi di tutti sono le difficoltà del reparto rossonero che tra acciacchi fisici di Ibrahimovic e discontinuità di rendimento di Origi ha spesso costretto agli straordinari Olivier Giroud.

In vista del mercato estivo, dunque, potrebbe andare in scena una piccola rivoluzione offensiva nella rosa di Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi potrebbero separarsi dal Diavolo e nelle strategie di Maldini e Massara potrebbe farsi strada l’idea di un nuovo innesto. Il nome che sta circolando nelle ultime ore fa letteralmente sognare i tifosi: per portarlo in rossonero, però, servono ben 50 milioni.

Ibrahimovic e Origi ai titoli di coda: innesto per il Milan

Il Milan di Pioli nonostante il mezzo passo falso contro l’Empoli resta in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Inoltre, i rossoneri hanno in calendario l’importantissima doppia sfida dei quarti di finale contro il Napoli. L’andamento altalenante della squadra, però, non lascia serena la dirigenza che inizia a focalizzare i deficit della rosa e pianificare le strategie per la prossima finestra di mercato. L’arrivo in estate di Divock Origi mirava ad inserire nelle rotazioni un terzo attaccante che facesse rifiatare Giroud e Ibra, ma l’impatto del belga non è stato del tutto positivo e, per questo, una sua partenza in estate non sarebbe da escludere.

Le incertezze fisiche di Zlatan Ibrahimovic, inoltre, obbligano Maldini e Massara a ragionare ad un futuro senza lo svedese nonostante la sua importantissima influenza all’interno dello spogliatoio. Il doppio sacrificio in attacco, però, potrebbe spianare la strada al ‘Diavolo’ verso un colpo costoso ma dalle grandissime potenzialità. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i rossoneri starebbero osservando con attenzione le prestazioni di Jonathan David, attaccante canadese del Lille.

Dai francesi il ‘Diavolo’ ha già pescato Rafael Leao e il canadese è uno dei prospetti più interessanti del calcio nordamericano. Per strapparlo al Lille servirebbe comunque un investimento importante, si parla di una cifra vicina ai 50 milioni. David è un classe 2000 ma vanta già una buona esperienza su alti livelli. I tifosi del Milan sognano, il doppio sacrificio potrebbe portare ad un colpaccio.