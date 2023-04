Raffaella Fico, relax alle terme: la foto in bikini fa impazzire i follower. La showgirl ex compagna di Mario Balotelli fa sfoggio del suo fisico perfetto

E’ senza ombra di dubbio una delle influencer e showgirl più attraenti dell’intero panorama dello showbiz nazionale. Stiamo parlando della splendida Raffaella Fico, 35enne modella napoletana che più di dieci anni fa balzò agli onori della cronaca grazie alla turbolenta relazione con l’allora centravanti del Manchester City, Mario Balotelli. La storia con l’attaccante nato a Palermo e cresciuto a Brescia fu di breve durata, ma segnò una svolta nella vita di entrambi. La showgirl di Cercola rimase in dolce attesa di una bambina, Pia, nata a dicembre del 2012 e che il centravanti ha riconosciuto solo dopo il suo primo anno e mezzo di vita.

I rapporti tra la Fico e Super Mario sono migliorati molto proprio da quando l’ex giocatore di Inter, Milan, Liverpool e Nizza ha riconosciuto la figlia. Ma la vita sentimentale dell’influencer campana è andata avanti con altre nuove relazioni affettive. Un’altra in particolare ha fatto discutere, quella con il procuratore e agente Alessandro Moggi, figlio dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. Una storia che per un periodo balzò sulle prime pagine delle riviste di gossip e dei rotocalchi di cronaca rosa. Dopo due anni però la love-story tra Raffaella Fico e Moggi jr si è conclusa

Raffaella Fico, relax alle terme: la foto in bikini fa impazzire i follower

Da quel momento, eravamo alla fine del 2018, sulla vita privata della Fico è calato il silenzio: non è infatti dato sapere se e con chi la bellissima showgirl e modella abbia ricostruito la sua vita sentimentale. Di certo l’ex showgirl televisiva è da qualche anno particolarmente attiva sui social: il suo profilo Instagram è preso d’assalto da centinaia di migliaia di followers che restano a bocca aperta scorrendo le foto spesso ammalianti postate dalla diretta interessata.

Una delle ultime pubblicate dalla mora e statuaria modella riguarda una sua visita alle terme e la ritrae in bikini poco prima di immergersi nella vasca di acqua termale. Il costume nero in due pezzi mette i risalto il fisico praticamente perfetto di Raffaella Fico che nel corso degli anni ha fatto girare la testa a parecchi uomini. In questo periodo però la showgirl napoletana pensa soprattutto a crescere la piccola Pia che qualche mese fa ha compiuto dieci anni. Per trovare un nuovo amore c’è sempre tempo.