Roma, clamoroso: nuovo allenatore e nuovo bomber dall’Inter

La Roma si sta preparando al calciomercato con un valzer in panchina non indifferente. Il ritmo è molto alto, e i nomi sono più vari che mai

I giallorossi stanno preparando il mercato nel meglio delle loro possibilità. Il primo rebus da risolvere è quello dell’allenatore, in secondo luogo servirebbe invece un altro attaccante. Le garanzie fornite da Abraham nel lungo periodo potrebbero non bastare. Quantomeno da sole.

Servirebbe dunque un altro innesto di qualità, che sia pronto per supportare l’inglese all’occorrenza. Le partite che si giocano stagione dopo stagione sono sempre più numerose, ragion per cui è bene ragionare in termini numerici. Senza tralasciare ovviamente la qualità, che è fondamentale.

In panchina i nomi che sono stati fatti sono tanti. In scadenza a giugno 2024, Mourinho potrebbe allenare una Nazionale in futuro, seppur i colleghi ipotizzino un posto in panchina per conto di qualche altra big europea. Così il nuovo tecnico a breve andrà cercato con particolare urgenza. Col fine di sostituire ciò che il lusitano è in grado di dare ogni giorno alla Roma.

Il nome che più piace alla società è quello di Conte. O per meglio dire, è quello che potrebbe piacere di più. L’allenatore ha detto addio alla panchina del Tottenham, e per ovvie ragioni conosce molto bene la Serie A. Dunque è quello che potrebbe servire al club capitolino.

La dirigenza, per farlo lavorare bene e con il suo metodo, dovrebbe però dargli carta bianca sul mercato. Diversamente sarebbe molto difficile riuscire nel proprio intento. Si conosce molto bene l’approccio del tecnico pugliese all’allenamento. Ed è sempre stata una figura centrale in ogni progetto.

Quando le situazioni non lo hanno permesso raramente è finita bene.

Calciomercato Inter, Conte alla Roma con Lukaku

L’eventuale arrivo di Conte potrebbe portare con sé un bomber d’eccezione. Si tratterebbe di uno dei suoi prediletti, un giocatore che lui conosce molto bene. Si tratta di Romelu Lukaku, attualmente all’Inter – alla quale il salentino è stato accostato con forza nelle ultime settimane – ma di proprietà del Chelsea. Il belga non si sta rendendo così tanto indimenticabile come approccio.

I dati al di sotto delle aspettative sono sotto gli occhi di tutti. Ma a Roma, con Conte alla guida, potrebbe ritrovare dei numeri quantomeno convincenti. Ovviamente il tutto è fortemente ipotetico. Ancora non esiste nessuna trattativa ufficiale, ma la suggestione è talmente sfiziosa da non poter essere ignorata.