Sorpasso bianconero: firma gratis

Il club bianconero rompe gli indugi sul centrocampista, che arriverebbe a costo zero: il top club italiano mastica amaro

Non sarà il floridissimo mercato degli svincolati dello scorso anno – quando tra i giocatori arrivati a scadenza di contratto figurava gente come Paul Pogba e Paulo Dybala – ma anche la primavera del 2023 sta regalando a tutte le società pronte a cogliere le occasioni a ‘zero’, gustosi possibili affari da mettere a segno subito. E da ufficializzare già il 1 luglio, quando il contratto del profilo oggetto di interesse sarà ufficilamente scaduto.

Tra i calciatori da tempo nel mirino dei grandi club, Youri Tielemans occupa certamente un posto di rilievo. Reduce da un’annata non troppo felice – per usare un eufemismo – con la maglia del Leicester, il centrocampista belga non ha firmato il rinnovo di contratto con le Foxes. Già accostato ad alcuni prestigiosi top club europei – l’Arsenal, tanto per restare in Premier, e Barcellona in Spagna – il calciatore sembra aver scelto i colori bianconeri. La società sembra infatti aver rotto gli indugi, superando la folta concorrenza che si era creata attorno al calciatore.

Tielemans resta in Premier: Juve beffata

Bianconero sì, ma sempre in salsa anglosassone. Niente Italia e niente Juve – la società che, tra quelle del nostro campionato, più hanno seguito da vicino il belga – dunque per Tielemans, sul quale è piombato con estrema decisione il Newcastle. Per la verità i Magpies avevano già avanzato dei colloqui esplorativi con l’entourage del classe ’97, salvo incassare un cortese ‘no’ dovuto allo status non troppo presitgioso, rispetto agli altri club che lo cercavano, della società britannica. La straordinaria stagione dei bianconeri, che volano verso una storica qualificazione alla prossima Champions League, ha cambiato le carte in tavola.

Gli argomenti economici di Bin Salman, il ricco sceicco che detiene la proprietà del Newcastle, non sno mai stati un problema. Quello che casomai mancava era stato identificato nella serietà del progetto, decisivo per le ambizioni di un giocatore che quest’anno è stato ‘costretto’ a lottare per non retorcedere in Championship col Leicester. La fragorosa entrata – già avvenuta sul piano finanziario, e ora confermata dai risultati sul campo – del Newcastle nell’elite del calcio inglese avrebbe convinto Tielemans. Che potrebbe addirittura preferire i bianconeri alle avances dell’Arsenal capolista.

In tutto questo discorso, a rimetterci è ancora una volta la Juve. Che per tanto tempo aveva accarezzato l’idea di un prestigioso colpo gratis. Le sonanti sterline inglesi – o i petroldollari, come li chiama qualcuno – hanno avuto ancora una volta la meglio.