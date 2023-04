Coutinho torna a Milano: operazione pazzesca

Philippe Coutinho è pronto ad una nuova avventura in Serie A, con Milano sullo sfondo: l’affare può chiudersi ad una condizione

Mancano più di due mesi e mezzo alla riapertura della sessione estiva di calciomercato ma i club italiani e non solo sono già a caccia delle giuste occasioni da portarsi in casa a partire dal 1 luglio 2023.

Se il campo, in Italia, sta scrivendo a lettere cubitali la parola ‘Napoli’ ormai da mesi – agli azzurri manca solo l’aritmetica per festeggiare il terzo tricolore della loro storia – è probabilmente anche perchè, tra l’estate e lo scorso gennaio, le rivali della squadra di Spalletti non hanno agito a dovere in sede di calciomercato. Il Milan, campione d’Italia in carica, che ha speso buona parte del budget per la firma di Charles De Ketelaere che ha deluso sotto ogni punto di vista. L’Inter che si è affidata al tanto chiacchierato ritorno di Lukaku, pure lui lontanissimo dalle aspettative. E così anche Juventus, Roma e Lazio che non hanno potuto contrastare il dominio in campionato dei campani. Se in campo europeo i discorsi sono ancora apertissimi e potrebbero registrare l’approdo di un’italiana nella finale di Champions League che quest’anno si terrà ad Istanbul, in ottica mercato i nomi per le big nostrane si susseguono.

Coutinho al Milan: così si può fare

Ed uno di questi, una vecchia conoscenza del calcio italiano, è pronto a fare le valigie per vivere una nuova avventura in Serie A a dieci anni dal suo addio.

Si tratta di Philippe Coutinho, attualmente sotto contratto con l’Aston Villa, club nel quale sta facendo enorme fatica ad esprimersi a grandi livelli. Non è escluso, infatti, che il fantasista brasiliano possa lasciare la Premier League per ritornare in Serie A: gli agenti di Coutinho, in tal senso, si potrebbero muovere a stretto giro proponendo il 30enne di Rio de Janeiro a tutte le big. Una in particolare, il Milan, potrebbe farci più di un pensierino. Perchè quello dell’ex interista è un profilo che è sempre gravitato tra le attenzioni rossonere e adesso, alle giuste condizioni, il matrimonio potrebbe concretizzarsi. Coutinho potrebbe rappresentare una valida alternativa a Rafael Leao che, ricordiamo, è in scadenza nel 2024 e non ha ancora prolungato il suo contratto con la società di via Aldo Rossi.

Il brasiliano potrebbe giocare anche da trequartista, al posto di Brahim Diaz, se il riscatto dello spagnolo dal Real Madrid dovesse saltare definitivamente. La ‘conditio sine qua non’ imposta da Maldini sarebbe una soltanto: il dg rossonero aprirebbe all’approdo dell’ex nerazzurro a Milanello solo nel caso in cui l’Aston Villa conceda il prestito al Milan. Uno scenario destinato a scaldarsi, da qui a quache settimana: dopo 22 presenze, solo 918′ in campo ed 1 rete all’attivo con il club inglese, la prossima squadra di Coutinho può essere il Milan.