Esonero in Serie A: domenica è l’ultima possibilità

Un’altra panchina di Serie A rischia seriamente di saltare a poche giornate dal termine del campionato. Nel caso in cui dovesse arrivare un altro ko allora l’allontanamento del club sarebbe cosa certa

La sua squadra cercherà, in tutti i modi, di ottenere una vittoria importante. Tre punti che le consentirebbero di allontanarsi, sempre di più, dalle zone basse della classifica. Anche se, nel caso di un possibile nuovo ko, le cose potrebbero seriamente cambiare per l’allenatore. Un futuro che potrebbe essere seriamente a rischio sulla panchina del club. Un vero e proprio ultimatum. La situazione non è assolutamente delle migliori.

Così come gli ultimi risultati ottenuti dalla sua squadra. Tutto sembrava pensare ad una “tranquilla” salvezza. Solamente che, in Serie A, di tranquillo non c’è assolutamente proprio nulla. Tanto è vero che in città non si sta parlando d’altro di un suo possibile esonero che potrebbe arrivare subito dopo la fine della 30ma giornata del campionato. La squadra ha dimostrato di essere con l’allenatore e farà di tutto per evitare che possa accadere qualcosa di (calcisticamente) tragico.

Esonero in Serie A, la panchina scricchiola: domenica ultima possibilità

Nonostante manchino ancora nove giornate alla fine del campionato i giochi sono ancora tutti aperti. Soprattutto per quanto riguarda la lotta salvezza. Nella zona rossa non figura il nome del Lecce, ma l’ultima vittoria ottenuta in casa dall’Hellas Verona potrebbe seriamente cambiare le cose all’ultimo minuto. Ed è per questo motivo che i salentini di Marco Baroni sono chiamati ad una grande impresa domenica, alle ore 12:30, contro la Sampdoria. I blucerchiati di Dejan Stankovic, invece, sono una delle candidate ad andare in Serie B al termine della stagione con il loro penultimo posto in classifica.

Una situazione per nulla facile per entrambe le squadre. Ricordiamo che il Lecce arriva da ben 6 ko consecutivi. Decisamente un andamento pessimo per una squadra che voleva ottenere una tranquilla salvezza all’inizio della stagione. Le cose, all’inizio, non si erano messe nemmeno così male. Poi all’improvviso qualcosa è decisamente cambiato. Tra pochi giorni i ragazzi di Baroni scenderanno in campo con tutta la grinta che hanno per evitare un esonero che sembra certo. La squadra ha dimostrato di seguire e di stare con l’allenatore. Se contro i doriani dovesse arrivare una sconfitta allora l’esonero sarebbe ad un passo.