Esonero Inzaghi, l’ex Inter al suo posto: scelta fatta

Per la panchina dell’Inter spunta clamorosamente il nome di un ex nerazzurro. Post Inzaghi, ecco le ultimissime

Sui social network, oramai, non ci sono praticamente dubbi: buona parte dei sostenitori nerazzurri non vuole la riconferma da parte del manager piacentino per la prossima stagione. Per molti di loro, infatti, questa potrebbero essere gli ultimi mesi sulla panchina dell’allenatore piacentino alla guida della ‘Beneamata’. Frutto, soprattutto, degli ultimi risultati deludenti che sta ottenendo. A prescindere da come andrà l’avventura in Champions League, pare che la dirigenza abbia optato per altre scelte a partire dalla prossima stagione.

Tanto è vero che, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, per il nome del suo successore spunta un ex nerazzurro doc. Uno che conosce molto bene l’ambiente visto che, in passato, ha vestito proprio quella maglia. Non riuscendo, però, a conquistare nessun tipo di trofeo. Discorso diverso, invece, da quando ha iniziato a vestire i panni di allenatore dove si sta togliendo un bel po’ di soddisfazioni con vittorie di coppe ed anche di campionati. Per l’ad Beppe Marotta non ci sono oramai dubbi: il primo nome segnato sulla lista è il suo.

Inter, addio Inzaghi: avanza l’ex Conceicao

Si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Italia per Sergio Conceicao. Il portoghese non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione visto che in passato è stato una ottima ala. Nel nostro Paese ha vestito le maglie di Lazio, Parma ed appunto Inter. Da cinque anni è alla guida del Porto. Le strade, però, potrebbero separarsi alla fine di questa stagione visto che alcuni degli obiettivi non sono stati centrati. Il primo è l’eliminazione prematura ottenuta in Champions League (eliminati proprio dall’Inter) agli ottavi di finale.

Mentre in campionato si trovano al secondo posto dietro l’irraggiungibile Benfica che è pronto a conquistare un nuovo ed importante titolo. Per il famoso quotidiano ‘Rosa’ non ci sono dubbi: la dirigenza nerazzurra sta pensando proprio al manager portoghese come nuovo allenatore per la prossima stagione. Con buona approvazione da parte dei sostenitori dell’Inter che vogliono un cambio alla guida dopo che Inzaghi, per due anni consecutivi, ha fallito gli obiettivi. Anche se, in Europa, è ancora tutto in gioco.