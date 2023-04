L’ex Roma chiama il Milan: a Maldini non sembra vero

Una ipotesi di mercato che lascia spiazzata la dirigenza del Milan: la chiamata è inaspettata, così può registrarsi l’addio in estate

Vincere aiuta a vincere ed è per questa ragione che il Milan di Stefano Pioli, dopo il passo falso contro l’Empoli, è chiamato subito a reagire.

Al di là di come finirà l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, i rossoneri devono fare i conti con una situazione di classifica in Serie A tutt’altro che serena. Perchè è vero che il ‘Diavolo’ è quarto ma è altrettanto vero che l’Inter è dietro di un solo punto, appena 4 quelli dell’Atalanta. E rientrare tra le prime della classe che il 4 giugno sapranno ufficialmente se prenderanno parte alla prossima fase a gironi della Champions League, resta un fattore davvero troppo importante. Come fondamentale sarà l’estate che rischia di veder mutare non poco la rosa a disposizione del tecnico emiliano. Il calciomercato riaprirà ufficialmente il 1 luglio 2023 ma intanto voci e indiscrezioni si fanno largo, con Maldini e Massara che non intendono farsi trovare impreparati.

Milan, il bomber se ne va: richiesta a sorpresa

Cessioni e acquisti in primo piano, con le prime che determineranno quantità e budget per arrivare ai secondi. Tra i pali la certezza sarà ancora Mike Maignan mentre in difesa qualcosa potrebbe effettivamente cambiare.

Occhio a Kjaer che ad un anno dalla scadenza contrattuale, con le recenti lamentele per lo scarso impiego da parte di Pioli, potrebbe pure dire addio al Milan. La ricerca di un vice Theo Hernandez (Ballo-Tourè è in uscita) rimane una priorità per Maldini. A centrocampo non vi sarà una rivoluzione perchè il duo Bennacer-Tonali ha dato il più delle volte ampi margini di fiducia, anche in ottica futura. È l’attacco la sezione dove si rischia di cambiare di più: perchè durante l’anno, il rendimento del reparto avanzato è stato spesso deludente. Zlatan Ibrahimovic è in scadenza a giugno e, per sua stessa ammissione, se il fisico non dovesse dargli le giuste garanzie, potrebbe anche ritirarsi.

Confermatissimo Giroud il cui rinnovo contrattuale pare da tempo scontato. Pare però essere un altro il profilo che, a sorpresa, dopo una stagione nel totale anonimato potrebbe essere addirittura richiesto. Paulo Fonseca, ex Roma attualmente alla guida del Lille, avrebbe messo gli occhi su Divock Origi. Il belga è arrivato in quel di Milanello a parametro zero dopo aver chiuso la sua esperienza a Liverpool. Il Milan è pronto a cederlo, registrando una plusvalenza. E in tal senso la società transalpina starebbe correndo ai ripari vista la probabile partenza del canadese Jonathan David nei prossimi mesi. Origi, a 9 anni dall’acquisto dei ‘Reds’, può fare ritorno al Lille: le porte di Milanello, per lui, sono già aperte da un pezzo.