Tacchi e top da bollino rosso: Jovana Djordjevic è un sogno

Jovana Djordjevic in un abbigliamento super provocante come sempre, la modella e showgirl lascia tutti senza fiato

Nel corso degli anni, una delle bellezze più seducenti legata al mondo del calcio italiano e maggiormente capace di stregare il cuore dei tifosi è stata senza ombra di dubbio la fantastica Jovana Djordjevic. Una presenza che ancora oggi regala spettacolo con primi piani favolosi.

La compagna di vita dell’ex centravanti serbo Filip Djordjevic, che in Italia si è fatto valere con le maglie di Lazio e Chievo, aveva da subito lasciato il segno. E ancora oggi, è davvero difficile rimanere indifferenti di fronte alle sue esibizioni di fascino clamoroso.

Jovana Djordjevic, i tifosi di tutta Italia (e non solo) non possono certo dimenticarla

Per alcuni anni, Jovana è stata una delle wag più acclamate del nostro campionato, con profili social costantemente presi d’assalto dal grande pubblico. E le cose non sono certamente cambiate adesso che il suo uomo ha appeso le scarpette al chiodo, anzi.

Bellezza di sensualità disarmante e illegale, Jovana si è fatta apprezzare anche lo scorso anno, quando faceva parte del cast dell’Isola dei Famosi. L’esperienza in Honduras purtroppo per lei durò poco, a causa di un problema di salute che dopo circa un mese la obbligò al ritiro, sebbene lei avrebbe voluto continuare il reality. Al ritorno a casa, comunque, tanti applausi per lei. Applausi che si ripropongono costantemente in occasione dei suoi ripetuti scatti sul web, che incantano la platea. Non è un caso che il suo seguito sia piuttosto nutrito (oltre 365 mila followers su Instagram).

Jovana Djordjevic, il vestitino non contiene praticamente niente: curve che bucano lo schermo, un sogno

Ai suoi fan, Jovana fa un regalo di quelli che non si dimenticano. Esibendosi in un abitino che è tutto un programma e che riesce a incorniciare divinamente la sua figura.

Abito in due pezzi da vera principessa, gonna lunga fino alle caviglie che però lascia intuire le splendide gambe. E un top esplosivo e aderentissimo che esalta la vertiginosa scollatura. Negli altri scatti, viene esaltato anche il vertiginoso lato B, da movenze spaziali in uno scatenato balletto. Per l’ennesima volta, Jovana va a segno e colpisce dritta al cuore, like e complimenti si sprecano per una delle bellezze più provocanti del momento.