Allegri accontentato: va subito alla Juve per 15 milioni

Il primo rinforzo per la Juve costerà 15 milioni di euro, un affare nel calciomercato per la squadra di Max Allegri. Top player a prezzo di saldo

I bianconeri sono pronti per un’operazione di calciomercato importante, da parte della Juve c’è l’intenzione di chiudere un colpo, soffiandolo agli altri top club italiani. Max Allegri spinge per questa soluzione, a dare un maggior dinamismo alla squadra in campo.

La Juventus guarda anche alla prossima stagione, sempre nell’attesa di capire se i punti di penalizzazione saranno ridati. Al di là del piazzamento in classifica e delle coppe europee da disputare o meno, la dirigenza si sta muovendo nella direzione giusta nel prossimo calciomercato.

C’è un colpo Juve da considerare, un’avanzata decisa per uno dei protagonisti in Serie A. Un uomo per rinnovare la squadra, inserendolo subito tra i titolari e aumentando così la mole offensiva della squadra, a volte troppo condizionata dalle giornate di Vlahovic e Di Maria. La soluzione piace anche ai tifosi.

Calciomercato Juve, Carlos Augusto per la fascia sinistra

La squadra bianconera vuole pescare talenti in Serie A, prendere gente pronta per affrontare al meglio il prossimo campionato. L’obiettivo della Juve, al netto di eventuali altre penalizzazioni, sarà di riprendere la marcia investendo sui giovani di casa propria ma anche sui calciatori emergenti, creando un giusto mix da affidare a Max Allegri. Proprio uno dei nuovi big della Serie A sembra strizzare l’occhio alla squadra, la Juve può affondare il colpo per Carlos Augusto, nel calciomercato sta scalando le gerarchie.

L’esterno in forza al Monza sta disputando una grandissima stagione in Serie A, i numeri non mentono: Carlos Augusto sin qui ha giocato 26 partite con cinque gol e cinque assist. Un bottino davvero niente male per un esordiente classe 1999, l’italo-brasiliano potrebbe essere l’erede di Juan Cuadrado, adattandosi sulla corsia destra del campo.

Allegri per la Juve ha le idee chiare, puntando su due esterni di grande corsa e qualità. Kostic a sinistra, Carlos Augusto a destra ma sfruttando il piede mancino per offrire più soluzioni. La Juve punta a uno sconto nel calciomercato, il Monza è una società che ha buoni rapporti con i bianconeri e qualche giocatore ancora in ballo. Rovella e Ranocchia stanno maturando in Brianza, Carlos Augusto potrà passare alle Juve per 15 milioni più uno dei due talenti a titolo definitivo al Monza. Allegri stima molto l’ex Genoa, molto probabilmente il sacrificato sarà Filippo Ranocchia.