Il Milan brucia tutti e prende la ‘stellina’ di Serie A: tutti i dettagli

Il Milan di Stefano Pioli si trova nella fase cruciale della sua stagione. Lo scettro di campione d’Italia verrà deposto in favore del Napoli di Spalletti ma un posto tra le prime quattro appare alla portata

Il doppio confronto europeo contro il Napoli, inoltre, offre ai rossoneri la possibilità di ‘vendicarsi’ con gli azzurri per averli spodestati sul tetto d’Italia. Il passaggio alle semifinale garantirebbe ingenti introiti che il club potrebbe decidere di investire sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Maldini e Massara starebbero spingendo per assicurarsi una delle stelline di questa Serie A, bruciando la folta concorrenza delle altre big del Belpaese. Per strapparlo al suo attuale club, però, il ‘Diavolo’ dovrà fare un investimento importante nel corso della prossima finestra estiva. Con un innesto del genere i rossoneri si assicurerebbero un calciatore in grado di garantire buone prestazioni nel presente e nel futuro.

Sprint Milan per la stellina: bruciata la concorrenza

Con il Tricolore virtualmente già del Napoli di Spalletti, alle altre big non resta che sgomitare per cercare di raggiungere un posto nella prossima Champions. La corsa è parecchio agguerrita e l’andamento decisamente altalenante di tutte le compagini in lizza rende sempre più incerto l’esito finale. Qualificarsi alla Champions League, oltre al blasone e alla possibilità di misurarsi con le migliori squadre d’Europa, porterebbe nelle casse della società delle entrate salvifiche. In un periodo di crisi economica come quello attuale, infatti, gli incassi derivanti dalla Champions permetterebbero ai rossoneri di rinforzare la rosa in sede di mercato. Tra gli obiettivi per l’estate del Milan c’è anche Tommaso Baldanzi, tra le più piacevoli rivelazioni di questa Serie A.

Baldanzi ha fatto il suo esordio in prima squadra in questa stagione lanciato da Paolo Zanetti nella mischia sin dai nastri di partenza. Il trequartista classe 2003 si è ben disimpegnato e nelle sue prime 20 presenze nel massimo campionato ha messo a referto 4 gol, tra cui quello decisivo nella vittoria di San Siro contro l’Inter.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, oltre al Milan lo starebbe seguendo anche il Napoli che potrebbe perdere Zielinski in estate. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15/20 milioni anche se l’Empoli, ad oggi, sarebbe più propenso a trattenerlo in rosa per farlo maturare ancora. La soluzione, dunque, potrebbe essere quella dell’acquisto nella prossima estate girandolo subito in prestito in Toscana per 1-2 anni. Il Milan lo osserva con attenzione e, nel caso in cui Brahim Diaz dovesse far ritorno al Real Madrid, potrebbe spingere sull’acceleratore per assicurarsi il classe 2003.