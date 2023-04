Juve, salta tutto sul più bello: firma col Real Madrid

Il calciomercato della Juve prende una piega inaspettata: firma a sorpresa, ci mette lo zampino Carlo Ancelotti

Mancano ancora diverse settimane al tanto atteso luglio che vedrà la riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

In tal senso le italiane sono già attente a quelle che potrebbero essere le occasioni più ghiotte per potenziare le rose, andando a cogliere al volo le situazioni più convenienti. Una di queste, già ventilata con vigore nella socrsa sessione estiva, sembra però destinata a sfumare. Per la Juventus e non solo, infatti, la firma con la società di Florentino Perez non è mai stata tanto vicina. Secondo quanto viene riportato da ‘Footmercato.net’, il Real Madrid potrebbe finire per registrare un clamoroso cambio di rotta in ottica calciomercato. Lo stesso Ancelotti avrebbe cambiato idea su Marco Asensio che, ricordiamo, rimane in scadenza nel giugno 2023 con la società di Florentino Perez. In conferenza alla viglia del match col Chelsea, l’ex tecnico del Milan è stato chiaro sul destino del maiorchino: “L’importante è che continui così, dando il suo contributo. La società prenderà la decisione più opportuna”.

Ancelotti cambia idea: Juve-Milan, bye bye Asensio

E questa scelta, per mano dello stesso Ancelotti, si chiamerebbe stavolta rinnovo. Asensio è stato a lungo corteggiato dalle big di tutta Europa: in Italia c’era la Juve ma soprattutto il Milan.

I rossoneri hanno fatto di tutto per regalarlo a Pioli ma l’intesa per la cessione non è stata trovata ed il fantasista 27enne ha finito per continuare la carriera, da seconda scelta, con i ‘Blancos’. Soprattutto nell’ottica di una partenza di Leao, prima che Maldini puntasse su De Ketelaere, il gioiello del Real Madrid è stato tra i favoriti per vestire la maglia rossonera.Il quotidiano ‘The Athletic’ rimarca, poi, come sia stata la volontà di Ancelotti a frenare l’ipotesi addio a zero: il Real, infatti, ha già avanzato una nuova proposta di rinnovo sulla quale si starebbe già trattando.

Il tecnico di Reggiolo è rimasto piacevolmente stupito dalle prestazioni di Asensio fino a rivalutare la sua posizione in squadra e volendo trattenere in vista del prossimo anno. Per il classe 1996 si tratterebbe, secondo le indiscrezioni, di un rinnovo quadriennale o addirittura di cinque anni: con la ferma volontà di imporsi una volta per tutte con la maglia del Real Madrid. In questa stagione il maiorchino ha collezionato 8 reti e 6 assist vincenti nelle 37 apparizioni concessegli da Ancelotti tra Liga e coppe, nazionali ed internazionali.