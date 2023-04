L’addio a sorpresa: la Juventus lo manda in prestito

La Juventus ha deciso di cedere il calciatore ma solamente in prestito. Allegri pronto a mandarlo a farsi le ‘ossa’, ecco tutti i dettagli

Non si tratta affatto di una bocciatura da parte del tecnico bianconero nei confronti del giocatore. Anzi, su di lui ci punta tantissimo, ma le use idee per il momento sono decisamente altre. In questa stagione sta ben impressionando tutti con le sue prestazioni. Le stesse che non sono affatto passate inosservate, ma la volontà è quella di mandarlo altrove dove potrebbe giocare con molta più continuità. Di certo le squadre interessate non mancano. La fila dei club che sono pronti a chiedere informazioni per l’atleta è molto lunga.

Una cessione sì, ma solamente in prestito. Una mossa a sorpresa anche per gli stessi tifosi che non se la aspettavano affatto. Ed il motivo è fin troppo semplice: fino ad ora ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. A quanto pare, però, le idee della dirigenza sono ben altre: cederlo per fare posto ad un altro acquisto ed, allo stesso tempo, riaccoglierlo tra un anno dove avrà acquisito la maturità necessaria per essere un calciatore da ‘Juve’.

Juventus, Allegri ha deciso: Miretti via solo in prestito

Fabio Miretti è una delle vere sorprese di questa stagione in casa bianconera. Le sue 29 presenze collezionate fino ad ora (tutte le competizioni in cui partecipa attualmente la ‘Vecchia Signora’) lo dimostrato chiaramente. Il manager livornese gli ha dato quella fiducia di cui aveva bisogno. Ed il calciatore lo ha ripagato a suon di ottime prestazioni. Tanto da mettere a segno addirittura 3 assist per i suoi compagni di squadra. Anche se, tutti questi numeri, potrebbero non bastare. Sia chiaro, come riportato in precedenza, non si tratta affatto di una bocciatura nei suoi confronti.

Ci sono ben tre squadre che sono pronte a bussare alla porte del club bianconero. Si tratta dell’Udinese, del Lecce e del Sassuolo, pronti ad accogliere il calciatore. Tre società che sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il classe 2003. Il nativo di Pinerolo si è tolto anche la soddisfazione di esordire con la nazionale maggiore di Roberto Mancini. Anche se, fino ad ora, è un punto di riferimento per l’Under 21 di Nicolato. Fino ad ora, però, la sua mente è concentrata su ben altro: arrivare tra le prime quattro in classifica e magari riuscire a sollevare qualche trofeo alla fine di questa stagione sportiva.