Vlahovic via dalla Juve, lo prende un’altra Big italiana: che tradimento

Dusan Vlahovic alla Juventus sempre più in crisi, l’addio si fa probabile: a sorpresa, potrebbe vestire un’altra maglia in Italia

Un anno e mezzo fa, ormai, quando è stato acquistato dalla Juventus c’erano notevoli aspettative sul rendimento in bianconero di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo arrivava dalla Fiorentina forte di un rendimento di altissimo profilo tenuto per due stagioni e prometteva gol a grappoli. Ma le cose sono andate diversamente.

Dopo che nella scorsa stagione aveva tenuto botta in sei mesi con 21 gare e 9 reti, uno score non scintillante ma comunque non negativo, in questa annata la media gol è precipitata. Prima con una prima parte di annata condizionata da diversi problemi fisici in cui aveva giocato a singhiozzo, poi con una seconda parte di stagione dove pure con il ritorno in campo in maniera continuativa il feeling con il gol si è ulteriormente rarefatto.

Vlahovic, i numeri di una crisi senza fine: e il futuro alla Juventus si complica

Quanto dipenda da lui, da un momento mentale non al top, da una involuzione tecnica o dal modo di giocare della squadra di Allegri, e in quali percentuali, non è chiaro. Sta di fatto che ormai da tempo Vlahovic non vede più la porta, faticando anche a concludere.

Siamo a 11 gol in 31 presenze stagionali, in particolare gli ultimi due mesi sono stati complicati. Dalla partita con il Nantes, nell’andata dei sedicesimi di Europa League a metà febbraio, non segna più su azione. Un solo gol, su rigore, ancora in Europa, al Friburgo, la rete in campionato manca dalla doppietta alla Salernitana di inizio febbraio. La Juventus ha bisogno di lui, ma a questo punto le riflessioni sul futuro si fanno concrete. Anche per gli eventuali scenari che potrebbero riguardare i bianconeri relativamente ai verdetti della giustizia sportiva. Una cessione insomma non è improbabile.

Vlahovic, ipotesi clamorosa in Serie A: ecco dove

Le ultime indiscrezioni fanno pensare addirittura all’interessamento di una big di Serie A per il serbo. Si tratterebbe di un colpo di scena assoluto.

Secondo informazioni riportate da ‘Libero’, infatti, ci starebbe pensando il Milan. Al momento, idea ancora in fase embrionale, anche per gli elevati costi dell’operazione. I bianconeri non lo lascerebbero andare mai per meno di 70-80 milioni. Soldi che però i rossoneri potrebbero ricavare dalla eventuale cessione di Leao. Scenari attualmente difficili, ma le vie del mercato sono infinite.