Cancelo può tornare in Serie A: tutti i dettagli

Joao Cancelo può tornare in Serie A già a partire dalla prossima stagione: ecco tutti i dettagli circa la situazione del terzino del Bayern

L’ex difensore di Juventus ed Inter potrebbe clamorosamente fare ritorno in Italia la prossima estate in caso di mancato riscatto da parte del Bayern Monaco.

La stagione del Bayern Monaco sta sorprendentemente prendendo una piega negativa, soprattutto dopo la pesante sconfitta per 3-0 patita contro il Manchester City nell’andata dei quarti di finale di Champions League e ancor prima l’esonero improvviso di Julian Nagelsmann. Questa clamorosa sterzata non ha di certo favorito l’ambientamento di Joao Cancelo, il grande acquisto del mercato di gennaio dei bavaresi. L’ex Juve e Inter, arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, non è fin qui riuscito a imporsi e il riscatto non sembra essere così scontato.

Cancelo torna al City? Il riscatto del Bayern si allontana ed il futuro è sempre più incerto

Il terzino portoghese è indubbiamente tra i più apprezzati interpreti del suo ruolo in tutta Europa, status questo che ha acquisito grazie a prestazioni di livello assoluto e a capacità tecniche che si sposano alla perfezione con quanto oggigiorno si chiede a chi copre quel ruolo. Nonostante questo, anche a causa di frizioni con Guardiola, a gennaio è arrivata un’improvvisa separazione con il Manchester City.

L’arrivo al Bayern Monaco per Cancelo avrebbe dovuto rappresentare il momento di svolta in una stagione dove tra club e Nazionale sono arrivate spesso prestazioni sottotono, tanto da potarlo ad uno scontro con Pep Guardiola. In Germania però l’ex Valencia non è riuscito a rilanciarsi, come confermato anche dalla panchina contro il City nei quarti di Champions, ed il suo riscatto (non fissato nell’operazione di prestito conclusasi a gennaio) pare sempre più complesso: grande attenzione alla situazione c’è anche dall’Italia con Juve ed Inter in testa.

I due club hanno già avuto modo di conoscere le capacità di Cancelo ed entrambi sanno di poter avere bisogno di un esterno in grado di giocare sia a sinistra che a destra come il portoghese il quale, in caso di non riscatto da parte del Bayern, potrebbe anche partire con la formula del prestito visti i pessimi rapporti con Guardiola al City. I bianconeri potrebbero infatti non rinnovare il contratto di Cuadrado, mentre lato nerazzurri resta da capire se Dumfries possa o meno essere il sacrificato dalla dirigenza per finanziare il mercato.

L’affare al momento resta comunque complesso visto che sia Inter che Juve potrebbero garantire un prestito con al massimo diritto di riscatto, la cui cifra sarebbe comunque non inferiore a quella richiesta al Bayern (ben 70 milioni di euro) e quindi impraticabile per queste due squadre, ma in caso di apertura da parte del Manchester City il possibile ritorno di Cancelo non sarebbe di certo sgradito ad Inzaghi ed Allegri che potrebbero così contare su un giocatore dalle doti tecniche indiscusse e soprattutto con grande esperienza a livello internazionale.