Monica Bertini show in palestra: il top è mini e tutti notano un dettaglio

Monica Bertini si può considerare come la regina dello Sport delle reti ‘Mediaset’.

La giornalista emiliana, infatti, è uno dei volti di punta della redazione sportiva della TV del ‘Biscione’. Monica Bertini è da diversi anni che racconta lo Sport nell’etere italiano. Infatti, la cronista ha cominciato la propria carriera in alcune emittenti locali. La popolarità è arrivata tra il 2011 ed il 2012 quando è approdata a ‘Sportitalia’. Sul canale al numero 60 della numerazione nazionale, la giornalista è stata alla conduzione, per diverso tempo, di “Aspettando Speciale Calciomercato”. Quell’esperienza ha, di fatto, lanciato la Bertini nell’etere. Infatti, pochi mesi dopo, la giornalista è passata a Sky dove, peró, è stata poco tempo. Infatti, ha fatti ritorno a Sportitalia nel giro di poco, prima di fare il grande salto a Mediaset.

Monica Bertini, l’allenamento in palestra manda tutti KO

Monica Bertini è su Mediaset che è diventata molto popolare. Monica Bertini è approdata a Mediaset nel 2015 ed è diventata un volto di punta non solo dei tg sportivi in onda su Italia 1, ma anche dei programmi in onda sul canale pay di Mediaset Premium. Con l’acquisizione da parte di Mediaset dei diritti di trasmissione della Coppa Italia, Monica Bertini è diventata la regina del “Calcio”. La cronista, infatti, è sempre in prima linea per fare da padrona di casa nei prepartita dei match della competizione tricolore. La Bertini ammalia con la sua bellezza, ma anche con la sua preparazione incredibile. Infatti, la giornalista riesce a mixare molto bene queste due doti. Qualcosa di veramente unico.

Monica Bertini non è solo uno dei più noti personaggi televisivi, ma anche uno dei volti più “popolari” sui social. La cronista di Parma, infatti, è molto attiva sul noto social fotografico. In tal senso sono molteplici le foto che compaiono sul proprio feed. Nuovi scatti e, più in generale, nuovi contenuti multimediali appaiono sul profilo della Bertini con cadenza giornaliera. Ogni scatto è molto apprezzata dalla fanbase della Bertini. Sono, infatti, molto copiosi i “mi piace” e i commenti. La sezione commenti contiene diversi apprezzamenti e complimenti per la cronista. La stessa cosa è accaduta con l’ultimo post pubblicato qualche ora fa. Nella foto, la Bertini è in palestra ed è ritratta nel post allenamento. Il top sembra essere in netta difficoltà.