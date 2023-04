Wanda Nara, cala il gelo in diretta: colpa di Icardi

Wanda Nara e Icardi, un nuovo momento piuttosto particolare tra i due: cosa è successo in diretta, il racconto della showgirl

Per anni, è stata una delle coppie più chiacchierate e più glam del mondo del calcio, ma anche di quello dello spettacolo e del gossip in generale. E di materiale non ne è mancato soprattutto negli ultimi tempi, con la crisi tra i due che aveva portato alla separazione. Ma Wanda Nara e Mauro Icardi, da un po’, si sono ricongiunti.

La popolare showgirl, modella e imprenditrice argentina e l’attaccante, dopo qualche mese separati, hanno ritrovato la felicità e la complicità di un tempo. E molti fan sono stati felici di questo.

Wanda Nara e Icardi, il grande ritorno anche sul piccolo schermo

Qualcosa di diverso si vede nello sguardo di Wanda, da quando è tornata con il suo uomo. Una luce diversa, che tra foto e stories Instagram non passa certamente inosservata.

Di sicuro, Wanda è tornata ad esibire tutto il suo fascino e la sua sensualità in maniera più radiosa che mai. Non aveva mai smesso, naturalmente, di far sognare i tantissimi ammiratori (circa 16 milioni e mezzo di followers). In questo periodo, poi, si è lanciata in una nuova avventura, in Argentina, dove è tornata a frequentare con regolarità gli ambienti televisivi. E’ infatti presentatrice di Masterchef Argentina. E in una delle ultime puntate del programma ha accolto come giurato proprio il suo Icardi, un vero e proprio esperto quando si parla di carne alla griglia.

Wanda Nara, freddezza tra i due in tv: lei spiega tutto

E’ successo però qualcosa di strano tra i due, al momento dell’ingresso in onda dell’attaccante del Galatasaray. Lui ha salutato la moglie con un abbraccio, lei ha ricambiato con un semplice bacio sulla guancia.

Qualcuno ha pensato a un nuovo litigio tra i due, magari dietro le quinte, e a nuovi momenti di tensione. Ma rispondendo alle domande dei fan sul web, Wanda ha immediatamente sgombrato il campo dalle polemiche. La spiegazione è molto semplice: “Non lo bacio sulla bocca perché altrimenti con il rossetto gli lascerei tutto il segno”. Insomma, le cose tra i due continuano ad andare, nuovamente, a gonfie vele. E chissà che prima o poi la coppia non decida di tornare in Italia…