Colpo dall’Atalanta, l’Inter piazza il super affare

L’Inter è a caccia di un centrocampista: il colpo può arrivare dall’Atalanta. Inzaghi lo vorrebbe in nerazzurro

L’Inter si sta godendo la bella vittoria in Champions contro il Benfica. Tifosi e società adesso si aspettano una sterzata anche in campionato. Troppi i passi falsi in stagione, l’ultimo contro la Salernitana ha fatto scendere i nerazzurri in classifica. Per questo la panchina di Inzaghi traballa, anche se Marotta ha detto che ha piena fiducia della società. Se non dovesse arrivare tra le prime quattro sarà quasi impossibile vederlo anche il prossimo anno alla guida dell’Inter. Il mister farà affidamento alle coppe come lo scorso anno.

Oltre alla Champions è ancora in corsa per la Coppa Italia dove affronterà la Juventus in semifinale. All’andata è finita 1-1 e tutto si deciderà a San Siro. Marotta sta iniziando a guardarsi intorno per il prossimo anno. Il mercato sta per tornare è il dirigente dell’Inter vuole consegnare ad Inzaghi o al prossimo allenatore una rosa per competere su tutti i fronti. Verranno rinforzati quasi tutti i settori del campo, soprattutto perché molti andranno via. Una delle zone del campo dove Marotta dovrà intervenire è il centrocampo.

Brozovic può lasciare l’Inter: scelto il sostituto

Marcelo Brozovic può lasciare l’Inter. Il centrocampista è sulla lista dei possibili partenti nonostante sia un perno della squadra. L’anno scorso aveva trascinato i nerazzurri, mentre quest’anno ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative. Il croato ha trovato delle difficoltà inaspettate anche a causa dei diversi problemi fisici. Le big europee bussano alla porta e Marotta valuta le offerte. Il PSG lo vuole alla sua corte e non hanno, ovviamente, problemi di soldi da offrire. Oltre a Skriniar anche Brozovic può volare verso la Francia. Il centrale si trasferirà a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il contratto. L’Inter in caso di cessione di Brozovic inizia a valutare le alternative sul mercato. Il primo nome sul taccuino è quello di Koopmeiners.

Il giocatore dell’Atalanta è uno dei migliori in Serie A e potrebbe cambiare maglia. L’olandese ha attirato su di sé diverse squadre tra cui l’Inter. La Dea è una bottega cara e lo sa bene Marotta. Difficilmente si lascerà sfuggire il giocatore meno di una cifra intorno ai 30 milioni. Il sostituo di Brozovic è stato scelto, ma servirà altro all’Inter pe tornare a competere per lo scudetto dopo uan stagione passata troppo lontano dal primo posto. Serviranno diversi sforzi da parte della società.