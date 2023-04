Contratto da 18 milioni: Zidane ‘inguaia’ l’Inter, firma col Psg

Zinedine Zidane è ancora senza squadra dopo l’addio al Real Madrid alla fine stagione 2020/2021. Il ‘sogno’ Francia è di nuovo tramontato

Non è affatto un mistero che il PSG, al termine della stagione se non prima, possano dare il benservito al tecnico Cristophe Galtier. La precoce eliminazione in Champions League, contro il Bayern Monaco, agli ottavi di finale non è stata per nulla digerita. Né dalla dirigenza, ma soprattutto dalla tifoseria che ne ha abbastanza del suo allenatore. Il numero uno del club, Nasser Al-Kehlaifi, stravede per lo svincolato di lusso e vicecampione del mondo nel 2006: Zinedine Zidane.

Il nome in pole per sostituire l’ex Nizza porta proprio all’allenatore inquadrato in foto. Anche se pare che non sia così facile come previsto. Nel caso in cui dovesse fallire (nuovamente) l’assalto a Zidane, allora la dirigenza parigina avrebbe già individuato il nome dell’alternativa. Un nome che, a dire il vero, piace moltissimo all’Inter che lo ha adocchiato come possibile sostituto di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Beppe Marotta non ha alcuna intenzione di subire un altro ‘scippo’ da parte del PSG (dopo quello di Milan Skriniar).

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ PSG per Thiago Motta

A prescindere da come andrà a finire la stagione, pare che il destino di Simone Inzaghi sia oramai segnato. La sua esperienza in nerazzurro potrebbe durare solamente due anni. L’esonero, a quanto pare, è scontato. Anche se, l’obiettivo del manager piacentino, è quello di conquistare la semifinale di Champions dopo la brillante vittoria ottenuta in trasferta contro il Benfica ai quarti. Nella lista dei desideri dell’Ad Marotta spunta il nome di Thiago Motta. L’italo-brasiliano sta sorprendendo tutti con il suo Bologna che si trova nella parte sinistra della classifica.

Il suo modo di giocare ha davvero incuriosito tutti. I felsinei disputano sempre ottime partite e divertono il pubblico. Per i nerazzurri, però, le cose potrebbero seriamente complicarsi. Ed il motivo porta a Parigi, sponda (ovviamente) PSG: nel caso in cui dovesse fallire l’arrivo di Zidane sulla panchina dei parigini, allora lo sceicco Nasser Al-Khelaifi punterebbe tutto sull’italo-brasiliano. Una persona che conosce fin troppo bene ed apprezza dal punto di vista umano e soprattutto da allenatore. Dopo aver vestito la maglia dei francesi, è stato anche allenatore dell’Under 19 dei parigini prima del ritorno in Italia. Potrebbe offrirgli un triennale da 6 milioni di euro netti a stagione, complessivi 18 milioni di euro.