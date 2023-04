Il presentatore ‘Sky’ confessa il terribile lutto: tutta la verità

Un ex stella di Sky racconta la perdita di una persona amata: la storia commovente di un addio e di speranza per il futuro

Perdere una persona amata è sempre doloroso. Perdere la donna che ami, la madre di tuo figlio, pochi giorni dopo la notizia di una malattia che la sta consumando, è pura sofferenza. Lo sa bene l’ex stella di Sky Sport Simon Thomas. Il giornalista ha perso sua moglie nel 2017. In un’intevista ha rivelato come ha vissuto i momenti successivi alla morte della compagna della sua vita e del ritorno alla vita.

Una storia commovente di un uomo costretto a ripartire per amore, quello che lega i genitori ai figli e viceversa , e l’inizio di un nuovo capitolo. Un nuovo amore è infatti arrivato nella vita del giornalista, che ha rinunciato al suo contratto con Sky per concentrarsi su suo figlio.

La storia commovente di Simon Thomas

Nel 2017 si è spenta la luce di Simon Thomas: sua moglie Gemma. La vita del presentatore è cambiata molto velocemente: difatti, alla donna era stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta solamente 4 giorni prima della morte. Tutto sembrava sotto controllo, la terapia procedeva bene ma sfortunatamente le cose non sono andate per il verso giusto. Gemma ha lasciato il marito e il figlioletto di soli 8 anni. Un vuoto enorme per l’uomo, che è crollato in ginocchio fuori dall’ospedale dopo aver avuto la notizia della sua scomparsa. Difatti, Simon Thomas non riusciva a comprendere perché Dio l’avesse portata via da lui. Aveva pregato tanto perché la donna si riprendesse eppure Dio aveva privato suo figlio della madre…

Il conflitto con la religione, come affermato dal presentatore al The Sun, cresceva nell’animo del presentatore: “Un giorno sono uscito in vestaglia e sono andato dove vivevamo a Reading, vicino al Tamigi, sono stato tentato di buttarmi ma sentivo di non poterlo fare. Mi si è palesata davanti l’immagine di mio figlio, aveva appena perso la madre non potevo privarlo anche del padre. Inoltre, ho avuto la sensazione che un uomo fosse seduto accanto a me, non parla, piangeva solo. Era Gesù ed era come se dicesse che capiva quello che mi stava accadendo e che mi sarebbe stato accanto. Ho deciso di non mollare”.

L’amore è tornato a bussare alla porta del presentatore, che nel 2021 è convolato a nozze con Jebb, dalla quale ha avuto una figlia Talitha: “Non credevo avrei trovato nuovamente l’amore, ritenevo di avere un bagaglio troppo grande, ma Dio è il dio delle seconde occasioni“. Inoltre, Simon Thomas è tornato a fare il suo lavoro: conducendo anche programmi su Amazon Prime Video.