Mourinho ha già dimenticato Dybala, ma non è solo: il nome del sostituto

Tra Paulo Dybala e Mourinho si è instaurato un buon rapporto in questa stagione, ma il portoghese sembra aver già deciso di guardare altrove per rimpiazzarlo

Paulo Dybala è stato indubbiamente un uomo chiave per la Roma in questa stagione, al di là di quale possa essere l’esito in campionato e in Europa League, dove giovedì l’argentino ha rimediato un problema muscolare. Autore di 15 gol, l’argentino Campione del Mondo, ha contribuito ad archiviare ben 22 punti nell’attuale classifica di Serie A e questo ha fatto di lui un beniamino dei tifosi.

Jose Mourinho, quando privato del talento argentino, ha sempre faticato per ottenere i 3 punti (4 vittorie su 7 senza Dybala). La Roma dovrà pertanto fronteggiare le numerose corteggiatrici del trentenne argentino e Mourinho avrebbe già individuato il sostituto della Joya.

La Roma su Demirbay, Dybala rimpiazzato

Rimpiazzare uno come Dybala non è certo cosa facile, soprattutto considerato i numeri della stagione 22/23. I 15 gol e gli 8 assist firmati da Dybala rappresentano numeri da top player e di fatto inseriscono l’argentino nella lista dei possibili partenti. Pinto avrebbe messo gli occhio sul numero 10 del Bayer Levrkusen, Karem Demirbay, ventinovenne di origini turche. Il centrocampista era stato accostato alla Roma già nel febbraio di quest’anno, ma secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport DE’, Florian Plattenberg, il turco non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con i tedeschi. La Roma quindi sarebbe intenzionata ad affondare il colpo durante la finestra estiva di calciomercato, in modo da sfruttare la scadenza molto vicina del contratto di Demirbay.

Valutato circa 10 milioni, Demirbay ha fatto sapere che non prolungherà il suo contratto, mettendo il Leverkusen nelle condizioni di svenderlo a luglio per monetizzare il più possibile. Il calciatore di Herten fu prelevato nel 2019 dall’Hoffenheim per circa 32 milioni di euro e in questa stagione i suoi numeri sono ben lontani da quelli messi a segno da Dybala. Ovviamente a fare la differenza è il ruolo, perché Demirbay è un giocatore di tutto rispetto. La Roma conta di strappare il centrocampista per un’offerta attorno ai 5 milioni, anche se un’altra italiana si era già affacciata a Leverkusen con l’intento di acquistare il ragazzo. Nella sessione invernale la Fiorentina presentò un’offerta concreta, rifiutata però dalla dirigenza tedesca.

Ora le carte in tavola sono cambiate e il Leverkusen dovrà cedere Demirbay se non vorrà perderlo a zero, così a luglio entrambe le compagini italiane potrebbero tentare nuovamente l’assalto al ventinovenne. Su di lui, prosegue Plattenberg nel suo tweet, ci sarebbe anche la concorrenza inglese del Newcastle.