Rescissione e addio: sprint Juve per prenderlo subito

Si è liberato a zero, ora la Juventus potrebbe avere il suo vecchio obiettivo senza pagare, ma bisogna farlo subito

A luglio i suoi anni saranno soltanto 32, il colombiano, James Rodriguez non sta vivendo certo il finale di carriera che avrebbe sperato. Da quando ha sprecato la sua opportunità al Real Madrid, il classe ’91 ha cercato la sua sistemazione ideale in giro per il mondo ma non è mai riuscito a trovarla. Dopo aver detto addio al Bayern Monaco e poi ancora ai Blancos, ha trascorso un anno all’Everton ed ancora due anni in Qatar allo Al-Rayyan Sports Club.

La sua ultima avventura poi, si è chiusa in pochissimi mesi e così, un calciatore dalle indubbie qualità, diventa una grande occasione a parametro zero per tantissime squadre. Sicuramente non sarà facile trovare un accordo con il nativo di Cúcuta che non ha un ingaggio bassissimo, ma visto che il centrocampista ha bisogno di rilanciarsi, magari potrebbe concedersi un piccolo taglio. Tra le squadre che lo hanno cercato in passato, anche due italiane.

Rescissione e addio: l’ex ‘sogno’ della Juve ora è libero

Il calciatore ex Porto che vanta 90 presenze e 26 gol con la maglia della Colombia, si è recentemente svincolato dall’Olympiacos, una delle squadre più blasonate della Souper Ligka Ellada, massimo campionato greco. Il colombiano, ha giocato con i biancorossi soltanto da settembre ad aprile, facendo poi decidere la società del presidente Evangelos Marinakis di dirgli addio. Quella greca, era la nona squadra della carriera dell’ex numero 10 del Real Madrid.

A cercare James in passato, fu il Napoli di Ancelotti. Poi, qualche mese dopo, secondo le voci di mercato ci sarebbe stato un avvicinamento anche della Juventus. Non è da escludere che i bianconeri siano ancora interessati al classe ’91 che ora di botto si è liberato anche a zero. Qualora decidessero di portare il trequartista all’Allianz Stadium, i bianconeri cercherebbero di trovare almeno un accordo velocemente, prima che James si sistemi altrove.

Sull’ex del Porto si potrebbero fiondare a breve diverse squadre colombiane. Dopo aver lasciato l’Envigado nel 2008, l’ormai ex Olympiacos non è mai più tornato in un club del suo Paese. Ma sulle sue tracce ci sarebbero, secondo le indiscrezioni di mercato, anche alcune squadre della Major League Soccer statunitense. Insomma, molto probabilmente se non ricevesse l’ultima chiamata interessante come potrebbe essere quella bianconera, il trentaduenne si concederebbe un campionato meno stressante dove andare a giocare.