Si ritira definitivamente, tifosi della Roma distrutti: il triste annuncio

La stagione calcistica volge al termine ed arrivano le prime decisioni in vista del prossimo campionato, sia da parte delle società che dei calciatori stessi

La notizia di un ritiro definitivo lascia di stucco i tifosi della Roma che non avranno più la possibilità di vedere in campo un protagonista di questa stagione.

Come per ogni annata, arrivati al termine è tempo di bilanci per club ed atleti. C’è chi infatti ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine del campionato in corso. Per i tifosi della Roma infatti non arrivano ‘buoneì notizie in tal senso, con un vecchio protagonista della squadra giallorossa pronto a dire addio all’attività agonistica. Un annuncio arrivato nelle scorse ore tramite i canal social che ha dato vita alla reazione degli addetti ai lavori.

Roma, arriva un ritiro a sorpresa: tifosi senza parole

A dire addio al calcio giocato è Carina Wenninger, giocatrice della Roma femminile che è pronta ad appendere gli scarpini al chiodo per proseguire la propria carriera sempre nel mondo del calcio ma con altre vesti.

L’austriaca ha infatti fatto sapere che è giunto il momento di dire addio al calcio giocato per andare a ricoprire un ruolo dirigenziale nella federazione del suo Paese. L’attuale calciatrice del club giallorosso si occuperà della crescita delle giovani austriache per provare a far crescere il movimento in Austria. Dopo 15 anni passati al Bayern Monaco e l’esperienza in Italia con la maglia della Roma è giunto quindi il momento di dire basta al calcio giocato. La Roma dal canto suo ha accettato la decisione da parte della propria giocatrice anche se era pronta ad offrire il rinnovo per un anno alla classe 1991.

La Wenninger si concentrerà quindi sul finale di stagione insieme alle proprie compagne per provare a conquistare uno storico scudetto con la maglia della Roma e provare ad alzare al cielo la Coppa Italia. Al momento il palmares con il club giallorosso è quello della vittoria di una Coppa Italia. Quest’anno è stata protagonista insieme alle altre dell’avventura in Champions League terminata con l’eliminazione da parte del Barcellona. Una competizione nella quale l’austriaca ha messo a segno il suo unico gol con la maglia giallorossa.

Un annuncio che cambierà anche le strategie di calciomercato della squadra capitolina che dovrà sostituire in vista della prossima stagione una delle proprie colonne.