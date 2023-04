Superenalotto, comunicato ufficiale Sisal: anticipata l’estrazione

C’è una novità importante per quanti giocano al concorso del Super Enalotto, una decisione è stata presa per anticipare una uscita ed ora è anche ufficiale

Quanti hanno l’appuntamento con la fortuna in questo ultimo caso… Dovranno anticipare decisamente nell’andare a giocare la schedina. La partecipazione è stata anticipata visto l’incombere di un appuntamento festivo.

Sono tanti gli italiani che tentano la fortuna, allettati dalle grandi cifre proposte dal Super Enalotto. Giocando in maniera responsabile, è un appuntamento che si rinnova di settimana in settimana e che lascia spazio a tanti sogni. Sono 30mila le ricevitorie in tutta Italia, per molti è un passatempo e per altri forse… l’unico sport tollerabile.

Il montepremi spesso porta cifre davvero considerevoli, come accaduto qualche mese fa. La vincita record di 371 milioni di euro ha costituito il maggior importo mai versato per un concorso a premi in Italia, la cifra è stata suddivisa tra novanta fortunatissimi vincitori che con un sistema da cinque euro a testa… hanno incassato quattro milioni di euro circa. Così, l’appuntamento col Super Enalotto sarà anticipato, sognando di arrivare a queste cifre.

Anticipata l’estrazione è ufficiale

Il comunicato arrivato dal sito ‘superenalotto.it’ non lascia dubbi, una delle prossime uscite sarà anticipata proprio per il giorno festivo che incomberebbe. L’estrazione del concorso del Super Enalotto numero 49, prevista per martedì 25 aprile, è stata anticipata di un giorno, dunque a lunedì 24 aprile.

Decisione che arriva come di consueto per i giorni festivi, in questo caso il 25 aprile in Italia ricevitorie e sistemi saranno chiusi per celebrare il giorno della Liberazione. Il concorso sarà quindi aperto e poi chiuso un giorno prima, in varie modalità. Oltre a quella fisica, di recarsi materialmente in ricevitoria per giocare i sei numeri fortunati, ci sono nuove modalità per tentare la fortuna. Infatti, si può giocare in abbonamento oppure con i sistemi on line o direttamente da cellulare, potendo utilizzare l’app Super Enalotto.

Il sogno degli italiani è anticipato a un giorno, in un quadro di rinnovamenti che stanno coinvolgendo gli scommettitori nel corso di questi mesi. A dicembre sono stati festeggiati i 25 anni del concorso, diventando subito protagonista ai tempi della lira e con uno zoccolo duro di affezionati che si è mantenuto nel corso del tempo. In questo mese di aprile, invece, c’è spazio anche per gli “Springs day” per offrire nuove possibilità con alcuni bonus previsti per quanti giocano on line.