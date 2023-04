Telenovela Rabiot: contratto da 40 milioni di euro

Il futuro di Adrien Rabiot sotto la lente d’ingrandimento: può cambiare tutto, 40 milioni di euro per la firma del centrocampista francese

Il ko contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri è già finito in archivio. La Juventus ha subito reagito contro lo Sporting CP nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

Proseguire il cammino europeo sarà un fattore fondamentale per la crescita della squadra, ma anche per garantire introiti economici di un certo spessore grazie all’eventuale approdo in semifinale. Un’aprile di fuoco attende quindi la Juventus di Massimiliano Allegri, mese nel quale molti nodi potrebbero venire al pettine. Oltre al contesto europeo, c’è da fare un ultimo disperato tentativo di rientrare tra le prime quattro di Serie A, garantendosi l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Sarà quasi impossibile ma l’aritmetica e lo spessore della rosa a disposizione del ‘Conte Max’ possono far diventare possibile quello che, ad ora, appare assai improbabile. E chi ha sicuramente dato un grosso contributo quest’anno, attestandosi tra i leader bianconero, è sicuramente Adrien Rabiot. Il francese è uno dei punti cardine dell’allenatore livornese che non ha praticamente mai rinunciato a lui, nell’arco dell’annata.

Rabiot-Juve, svolta e firma: lo scenario estivo

A testimonianza le 35 presenze (ben 3018′ in campo) condite da 10 gol e 5 assist vincenti. Numeri da vero top player che, tuttavia, non lasciano serena la ‘Vecchia Signora’.

Perchè Rabiot vedrà esaurire il suo contratto con la società piemontese il prossimo 30 giugno e da questo punto di vista, l’accordo per il prolungamento non è stato ancora raggiunto. La volontà di Allegri e della proprietà è chiara: Rabiot è un patrimonio da cui ripartire. Per questo si lavora senza sosta al possibile rinnovo: il giocatore, però, ha chiesto cifre importanti. Il francese vorrebbe guadagnare 10 milioni di euro netti a stagione, per i prossimi 4 anni: un accordo complessivo da ben 40 milioni. La Juve, d’altro canto, al momento non si spinge oltre i 7-8 milioni.

In tal senso, segnali positivi ci sono stati. Perchè Rabiot starebbe concedendo le prime aperture in tal senso e l’addio a zero che fino a qualche settimana fa pareva decisamente scontato, ora non lo è più. L’ex talento del PSG potrebbe effettivamente decidere di venire incontro alle esigenze della ‘Vecchia Signora’, rimanendo alla corte di Massimiliano Allegri con uno stipendio probabilmente leggermente superiore a quello attuale (ad ora, Rabiot percepisce 7 milioni all’anno). Il primo colpo per la prossima stagione può essere rappresentato da una grande conferma: e Allegri, in tal senso, adesso può sperarci davvero.