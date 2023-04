35 milioni più Kovacic: il Chelsea compra in Serie A

Londinesi disposti a sborsare ancora cifre importanti per puntellare l’organico in vista della prossima stagione della redenzione in Premier League. Potrebbe andarci di mezzo l’ex centrocampista dell’Inter

L’ingente spesa maturata nel corso dell’ultimo anno a partire dalla passata sessione estiva di mercato, passando per quella invernale di gennaio a seguito degli acquisti più significativi come Enzo Fernandez dal Benfica e Mychajlo Mudryk dallo Shakhtar, ha reso il Chelsea un vero fortino di supertalenti di livello internazionale. Questo però, almeno nel corso delle ultime settimane, non è bastato a trattenere Graham Potter sulla panchina dei ‘Blues’: i risultati sono stati deludenti, lasciando il club attorno al baratro della decima posizione. Una delusione totale, diametralmente opposta agli obiettivi iniziali prefissati da Todd Boelhy.

Ora la dirigenza non sta soltanto valutando l’opera dell’ex leggenda Franck Lampard, selezionato come allenatore ad interim, ma anche tutti gli esuberi che andranno a comporre i prossimi movimenti estivi. Al netto di qualche importante e necessaria uscita, il Chelsea vuole anche fiondarsi su alcuni profili per puntellare in ultima battuta una rosa da paura. L’ultima opzione sondata dagli osservatori londinesi è Nicolò Fagioli, messosi in mostra con la maglia della Juventus in questa stagione. Il baby azzurro è stato lasciato da Massimiliano Allegri con grande fiducia e lui lo ha ripagato con grandi giocate. Ad oggi rappresenta uno dei talenti più importanti di cui potrà disporre anche il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, in vista dei prossimi impegni dell’Europeo 2024.

Calciomercato, anche il Chelsea su Fagioli: carta jolly per la Juventus

Fagioli resta comunque un calciatore costoso e la sua valutazione sembra crescere ancora. Al momento il Chelsea non sarebbe disposto a spingersi oltre i 35 milioni di euro inserendo però nella trattativa anche il cartellino dell’ex centrocampista nerazzurro Mateo Kovacic.

Quest’ultimo ha dato man forte alla formazione di Boelhy ancor prima che la proprietà americana si stanziasse sulle fondamenta piazzate dalla vecchia gestione Abramovich, ma non è mai stato considerato dai vari allenatori che si sono susseguiti come una presenza davvero indispensabile o incedibile sul mercato. Motivo per cui potrebbe essere una carta facile da giocare per raggiungere un calciatore che, al contrario, ha la giovane età dalla sua parte. Dopo Emerson e Jorginho, trasferitosi sull’altra sponda di Londra all’Arsenal, Fagioli rappresenterebbe l’unico italiano alle dipendenze del club di Hammersmith con Cesare Casadei, altro baby giunto per 20 milioni di euro dall’Inter in passato.