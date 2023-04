Serie A: blitz e accordo, è fatta per N’Dicka

N’Dicka è ormai ad un passo dall’arrivo in Serie A. Il direttore sportivo ha fatto il blitz decisivo e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la firma.

Evan N’Dicka è ad un passo dal trasferimento in Serie A. Dopo la rottura definitiva con l’Eintracht Francoforte, il giocatore francese ha iniziato la ricerca della sua nuova squadra e la tanto attesa fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il ds nei giorni scorsi ha fatto un blitz e definito un principio di accordo per N’Dicka. Naturalmente si tratta di un passaggio iniziale visto che ancora alcuni dettagli vanno sistemati, ma la concorrenza è ormai bruciata e non ci dovrebbero essere problemi per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato: arriva N’Dicka, firma con una big di Serie A

In questi mesi Evan N’Dicka è stato cercato da diverse big di Serie A, ma mai nessuna, almeno fino a questo momento, ha deciso di rompere gli indugi. Nelle ultime ore, però, lo scenario è cambiato ed una squadra del nostro campionato ha incontrato l’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Il via libera sembra essere arrivato anche se ancora sono da definire alcuni dettagli.

Il futuro di N’Dicka, comunque, sembra essere in Serie A e soprattutto alla Roma di José Mourinho. Sono proprio i giallorossi ad aver trovato questo principio di accordo con il calciatore francese e quindi la trattativa è destinata a concludersi in breve tempo. La svolta è arrivata dopo il blitz di Tiago Pinto e quindi presto potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Si tratta, come detto in precedenza, di un acquisto molto importante anche in ottica conferma Mourinho. La Roma ha tutta l’intenzione di alzare la qualità della squadra e per farlo N’Dicka è il giusto colpo per aumentare il livello della rosa e puntare a traguardi molto più importanti rispetto a quelli raggiunti in questa stagione.

Mercato: Roma scatenata, definito un doppio colpo

Non solo N’Dicka, la Roma nei giorni scorsi ha definito anche il colpo Aouar. Due acquisti sicuramente importanti per i giallorossi, che hanno voglia di essere protagonisti durante il calciomercato estivo. Naturalmente la strada è ancora lunga considerando che non bastano questi colpi per riuscire a competere con le migliori squadre europee.

Sicuramente la via intrapresa è quella giusta e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire quali saranno gli obiettivi del club giallorosso. Vedremo, quindi, cosa succederà e quali saranno gli acquisti della Roma dopo N’Dicka e Aouar.