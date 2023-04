Conte sta per tornare, indizio inequivocabile: la destinazione

Antonio Conte è pronto a rimettersi in gioco su una nuova panchina. Tanto è vero che spunta anche un clamoroso indizio sulla sua destinazione

Il suo nome rientra nella lista degli allenatori svincolati di lusso. Il manager salentino è reduce da una esperienza per nulla indimenticabile alla guida del Tottenham. Terminata con una rescissione consensuale con il club e buona parte dei calciatori che ne avevano abbastanza di lui. Adesso, però, questo periodo da “disoccupato” è pronto a terminare. Non è affatto un mistero che il suo nome sia stato accostato (anche con una certa insistenza) ad un top club che è pronto a puntare nuovamente su di lui.

Non è affatto finita qui visto che, a quanto pare, spunta anche un clamoroso indizio. Lo stesso che avvicina, sempre di più, l’ex commissario tecnico della nazionale a sposare questo progetto. I tifosi già non vedono l’ora di accoglierlo. Anche perché, lo stesso mister, davvero non riesce a stare lontano dal terreno di gioco e, soprattutto, fare quello che gli piace di più al mondo: ovvero allenare.

Conte sta per ritornare: spunta il clamoroso indizio

Non è un mistero che il nome di Antonio Conte sia stato accostato, in più di una occasione, alla panchina dell’Inter. Anche se, a dire il vero, le cose sono un po’ cambiate. Soprattutto dopo gli ultimi risultati ottenuti da Simone Inzaghi in Champions League. Nel caso in cui il manager piacentino non dovesse essere riconfermato sulla panchina della ‘Beneamata’, allora l’ad Marotta è pronto a ricontattare l’allenatore che conosce sin troppo bene visto che ci ha lavorato per anni alla Juventus e poi proprio all’Inter.

Questa volta, però, non sarà affatto da solo. Visto che, a partire dalla prossima stagione, in casa nerazzurra ci sarà un nuovo preparatore dei portieri. Da come avete potuto notare dall’immagine stiamo parlando di Gianluca Spinelli. Il 56enne arriverà dal Paris Saint Germain. Anche se il suo cv parla decisamente da solo. Dopo aver iniziato con Como e Genoa, nel 2014 approda nella Nazionale allenata all’epoca proprio da Conte. Dopo due anni lo segue in Premier League al Chelsea (dal 2016 al 2018).

A lanciare questa clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente ‘La Gazzetta dello Sport‘. I due, però, non hanno mai lavorato in nerazzurro. La possibilità, in passato, c’è stata ma ha preferito continuare a rimanere in Francia allenando prima Gianluigi Buffon e poi Donnarumma. Non è da escludere, a questo punto, che i due possano ricontrarsi in quel di Milano e lavorare nuovamente insieme.