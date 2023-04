Esonero Mourinho, la Roma volta pagina: le ultimissime

Il futuro di Mourinho alla Roma continua ad essere appeso ad un filo: il rush finale di stagione potrebbe cambiare tutto in casa giallorossa

Battuta d’arresto europea per la Roma che giovedì, in terra olandese, ha perso l’andata dei quarti di finale di Europa League per mano del Feyenoord. Il club biancorosso di Rotterdam guidato da Arne Slot si è preso la sua rivincita. La voglia di rivalsa, dopo la finale di Conference League persa poco più di un anno fa, è arrivata.

Ma il passaggio del turno non è ancora garantito. L’1-0 ottenuto lontano dall’Olimpico dà al club di José Mourinho ancora la possibilità di credere alle semifinali del torneo. La seconda sfida, quella che sancirà la vincitrice tra i giallorossi e il Feyenoord, andrà in scena giovedì prossimo, 20 aprile, proprio nella Capitale.

Lì Mourinho e i suoi uomini proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ribaltare il risultato maturato al De Kuip è un’impresa difficile ma certamente non impossibile. Mou ha voglia di continuare a fare bene in Europa, anche se il suo futuro è tornato ad essere in bilico.

Mourinho in bilico: la Roma valuta il futuro del tecnico e il possibile sostituto

Qualche tempo fa lo ‘Special One’ aveva dato rassicurazioni circa la sua permanenza nella Capitale. Tuttavia, la stagione era ancora lunga quando ha rilasciato tali dichiarazioni e tutto poteva ancora succedere. La Roma, nel dubbio, non ha mai smesso di guardarsi intorno. L’esonero è possibile. Se il tecnico portoghese andasse via, ai giallorossi servirebbe per forza di cose una nuova guida tecnica. Il futuro di Mourinho è ancora tutto da scrivere. Specialmente se nei confronti del portoghese dovesse arrivare una chiamata importante. In quel caso sarebbe difficile evitare il suo addio.

Molto dipenderà da questo finale di stagione. Se L’Europa League dovesse sfumare sul più bello contro un avversario apparentemente alla portata come il Feyenoord, e se in Serie A la Roma mancasse uno dei primi quattro posti, valevoli per accedere direttamente alla prossima Champions League, allora potrebbe arrivare l’addio in maniera definitiva.

Il gioco espresso dal club non ha soddisfatto i piani alti e, allo stesso tempo, Mourinho avrebbe preteso un aiuto maggiore, in termini di allestimento di una rosa competitiva, da parte della società. Entrambe vicende che in un modo o nell’altro potrebbero ancora portare alla separazione.

Le prossime settimane saranno fondamentali sotto questo punto di vista. Il contratto di Mou scadrà tra un anno e le strade restano ancora tutte percorribili. Intanto la Roma continua a valutare nuovi allenatori. Il preferito rimane Roberto De Zerbi, impegnato al Brighton, stando al contratto, almeno fino al 2026.

Opzione difficile. Attenzione anche alla sorpresa Antonio Conte, già cercato dai giallorossi prima di chiudere il colpo Special One. Ora il tecnico salentino è ufficialmente svincolato e il ritorno in Serie A rimane possibile anche per l’ex Juventus e Inter.