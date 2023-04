Ibrahimovic choc, rissa in allenamento: dettagli sconvolgenti

La leggendaria rissa di Ibrahimovic in allenamento è stato un fatto di cronaca sportiva narrato da chiunque. Ecco cosa è successo realmente

Che Zlatan Ibrahimovic sia un giocatore iconico sia sul campo che fuori non è affatto una novità. Nel corso della sua carriera si è reso protagonista di gesti tecnici straordinari, irripetibili per la stragrande maggioranza dei colleghi in circolazione. Lo svedese non ha inoltre mai fatto mistero della sua indole. Un atteggiamento competitivo e irriverente, da vero bad boy del cinema. Chi lo ha potuto vedere con i colori della propria squadra lo ha ammirato molto, per l’impegno e per la dedizione in qualsiasi situazione. Gli avversari chiaramente lo hanno stimato un po’ meno. Ma si sa, nel calcio così come nella quotidianità non si può piacere a tutti. E questo è un dato di fatto.

Così come è un dato di fatto che lui non abbia mai patito questa condizione. Anzi, per sua stessa ammissione un intero pubblico che lo fischia per lui è uno stimolo sensazionale. Senza eguali, per via della carica che è in grado di trasmettergli durante le partite. Questa sua superbia in campo viene sempre molto apprezzata, anche se certe volte potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Se da una parte l’atteggiamento di Zlatan potrebbe essere utile in ottica di risultato, potrebbero poi nascere dei dissapori troppo aspri. Perfino tra compagni, come già accaduto in precedenza. Una delle sue “scazzottate” più famose ancora oggi è un fatto di cronaca poco chiaro ai lettori e ai tifosi.

Non sono nuove infatti le cronache riguardanti dei litigi con i suoi stessi compagni. Un carattere del genere non è solito fare sconti, che si tratti di un avversario o di un giocatore che porta i suoi stessi colori. Nessuna esclusione: il trattamento è ben servito. Qualche volta, stando a ciò che si legge, si è andati un po’ troppo oltre…

Ibrahimovic e Onyewu: amo et odi

Nonostante Ibrahimovic e Onyewu fossero compagni di squadra ciò non è bastato. Tra i due non correva affatto buon sangue, tanto che entrambi si sono resi protagonisti di una delle liti in allenamento più discusse degli ultimi anni. In pochi sanno come sia andata realmente, ma finalmente si è riusciti ad avere un quadro leggermente più chiaro del solito.

A quanto pare per dividere i due colossi si è reso necessario l’intervento di tutto il gruppo, seppur con non poca fatica. Perfino un guerriero come Gennaro Gattuso non ha potuto fare granché, rimediando solamente dei colpi che avrebbero buttato giù chiunque. I due se le sono date di santa ragione, lasciando di stucco tutti i compagni di squadra presente.