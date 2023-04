Melita, la scollatura è piccante: la Toniolo senza freni

Melita Toniolo infiamma i propri followers. Il post pubblicato qualche ora fa ha fatto scatenare i followers che hanno risposto riempendo la sezione commenti e rilasciando tantissimi ‘mi piace’

Melita Toniolo è una delle modelle italiane più famose. La bellissima trevigiana ha caratterizzato la scena televisiva italiana a partire dalla seconda metà dei primi anni 2000.

La sua storia la conosciamo praticamente tutti. ha cominciato la sua carriera come fotomodella, successivamente, è diventata un volto televisivo. Nel 2006, infatti, partecipa al programma Distraction, ma è nel gennaio 2007 che diventa nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello”. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia, infatti, rende la modella veneta molto popolare tanto che nella successiva stagione televisiva diventa una delle principali inviate dello speciale di Italia 1 “Lucignolo“. Un successo che aumenta con il passare del tempo. Melita ben presto diventerà “Diavolita” e prenderà parte alla realizzazione di diversi calendari senza veli.

Dopo Lucignolo la Toniolo prosegue la propria carriera televisiva prendendo parte a diverse sit-com ed ad altri progetti come Candid Camera. Successivamente mette a curriculum anche un’esperienza in Rai partecipando a ‘Quelli che il calcio’. Fa ritorno a Mediaset dopo poco tempo e diventa la principale conduttrice del programma ‘Real TV’. Poi è la volta di Colorado dove non presenta, ma vi partecipa in quanto membro del corpo di ballo. Nel 2012 passa a Sky dove diviene uno dei volti principali del canale satellitare Comedy Central. Poi ritorna a Mediaset dove prende in mano le redini del programma ‘Lucignolo 2.0’. Nel 2019 Melita Toniolo viene scelta quale giudice del programma musicale ‘All Together Now’ condotto da Michelle Hunziker e in onda su Canale 5 in prima serata. Melita Toniolo decide di lasciare il programma all’alba della terza edizione. L’addio a ‘All Together Now‘ coincide anche con l’addio alle scene della modella. Una decisione che la modella ha assunto, come spiegato qualche tempo fa, per stare vicino alla propria famiglia.

Melita Toniolo, il top è aderente: la scollatura è da togliere il fiato

Melita Toniolo, comunque, continua a curare i rapporti con il proprio pubblico attraverso l’utilizzo dei social. La modella, infatti, è molto attiva su Instagram dove è seguita da oltre 1,2 milioni di utenti. Un numero elevatissimo che, comunque, pare molto lontano dallo stabilizzarsi.

Negli ultimi mesi, infatti, la fanbase della trevigiana è cresciuta moltissimo. Questo grazie anche ai tantissimi post pubblciati sul proprio feed. Come quello creato qualche ora fa. La Toniolo è protagonista di uno scatto nel quale indossa un abito rosa. Il top è molto aderente e mette in risalto il lato A. il colpo d’occhio è da togliere il fiato.