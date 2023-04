Tacchi da capogiro: minigonna vertiginosa per Giorgia Palmas

Giorgia Palmas conferma la consueta eleganza e sensualità senza confini, la showgirl esibisce dettagli da urlo: che look

Ci sono nomi che sono una vera e propria garanzia, non appena li senti. In questo caso, garanzia di classe e fascino micidiale. Parliamo di Giorgia Palmas, una delle bellezze italiane che nel nuovo millennio ha saputo ritagliarsi più di altre un posto speciale nel cuore dei tantissimi ammiratori, lasciando il segno dovunque sia passata.

Inevitabilmente, la fama di Giorgia parte da lontano, dall’esperienza avuta tanto tempo fa a Striscia la Notizia, entrando tra le veline ‘leggendarie’ del popolare tg satirico. E da lì capace di avviarsi verso una carriera luminosa.

Giorgia Palmas, un sogno lungo oltre vent’anni: fascino senza tempo

Sono passati vent’anni da quando Giorgia debuttava ad alto livello nel mondo dello spettacolo a Striscia, in coppia con Elena Barolo. Con un ‘prologo’ piuttosto interessante.

Due anni prima, nel 2000, appena 18enne, aveva sfiorato la corona di Miss Mondo. Credenziali notevoli per lei, e in effetti non poteva esserci scelta migliore per rimpiazzare Elisabetta Canalis. Era un compito difficile, ma Giorgia non la fece rimpiangere. Negli anni, poi, tra varie apparizioni come modella, conduttrice televisiva e molto altro (è stata anche madrina del Giro d’Italia) Giorgia ha continuato a non passare inosservata. E non per caso, il suo seguito sui social è di primissimo livello. Quasi due milioni di followers su Instagram, per una bellezza dalla classe e dalla sensualità fuori controllo, che ancora oggi fanno sognare ad occhi aperti. A 41 anni, Giorgia sembra ancora una ragazzina, e lo dimostra in tutti i suoi scatti social, imperdibili.

Giorgia Palmas, ci risiamo: in minigonna è da dir poco illegale, gambe che lasciano senza fiato

Come spesso accade, la Palmas da’ il meglio di sé in abiti aderenti e piuttosto corti: le visioni di lei in minigonna o con spacchi infiniti fanno sempre il giro del web.

Detto fatto, eccola ancora una volta sfoggiare un look super seducente capace di far girare la testa e accelerare le palpitazioni dei fan. Gambe talmente perfette da non crederci, un dettaglio che accende la fantasia e la passione di tutto il web. La reazione è scontata: acclamazione sotto forma di commenti e like, a profusione. Giorgia è sempre una delle preferite dal grande pubblico nostrano e non c’è da stupirsi.