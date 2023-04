Via dalla Juve, accetta un altro top club: meno di 10 milioni

Il futuro del calciatore, a quanto pare, è già scritto. A meno di clamorosi colpi di scena non sarà tra le fila della Juventus. Ecco tutti i dettagli

Non dovrebbero esserci più dubbi per il calciatore: alla fine di questa stagione andrà via dalla Juventus. Il suo rendimento, infatti, ha deluso moltissimo i tifosi. Soprattutto il tecnico Allegri che puntava molto su di lui. Sperava di poter fare quel salto di qualità. Invece, fino a questo momento, non è andata esattamente così. Il suo futuro sarà decisamente altrove e lontano da Torino. Un futuro che pare già scritto per il giocatore che, per meno di 10 milioni di euro, è pronto ad accettare una nuova sfida.

Con tanto di approvazione proprio dell’uomo inquadrato in foto. Anche perché, tra il mister livornese e l’atleta, non scorre affatto buon sangue. Soprattutto nell’ultimo periodo dove i due hanno avuto un battibecco molto acceso sotto gli occhi di tutti i calciatori e staff presenti nel giorno di Pasquetta. Alla fine della stagione si valuterà la sua situazione, ma pare che non ci siano più dubbi a riguardo: è pronto a lasciare la Juventus.

Addio Juventus, riparte da un’altra big

Finisce (molto probabilmente) nel peggiore dei modi la nuova esperienza italiana per Leandro Paredes. Dopo l’Empoli e la Roma, il campione del Mondo ha accettato con entusiasmo l’idea di rappresentare i colori bianconeri. Convinto, soprattutto, dal suo connazionale Di Maria. Dopo che, al PSG, era oramai chiuso da altri calciatori in quel ruolo. Sperava di poter ritrovare quella fiducia di cui aveva bisogno con la casacca della ‘Vecchia Signora’. Ed invece nulla del genere. Anzi, le sue prestazioni hanno deluso i sostenitori.

Buona parte di loro, soprattutto sui social network, hanno fatto capire chiaro e tondo di non volerlo più vedere. Nessun problema visto che, a quanto pare, una soluzione già c’è. Non ci sarà alcun riscatto dai parigini (che detengono il cartellino e lo hanno mandato solamente in prestito). Una possibile cessione in Liga è molto plausibile. In particolar modo all’Atletico Madrid che è pronto a pagarlo meno di 10 milioni di euro. Tanto è vero che avrebbe già accettato la destinazione ‘Colchoneros‘ senza pensarci su due volte. Il PSG, col quale è in scadenza a giugno 2024, è prontissimo a chiudere l’accordo a titolo definitivo. Del resto l’obiettivo dei francesi è liberarsene una volta per sempre.