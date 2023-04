Arriva Zidane: ribaltone su una super panchina

Clamoroso ribaltone in vista per il futuro di Zinedine Zidane, vicino all’approdo nella panchina a sorpresa: che beffa per il tecnico di Serie A

Al termine di una gloriosa carriera di successo, nella quale si è affermato come uno dei fantasisti più eleganti e decisivi della storia del calcio, Zinedine Zidane nel 2013 ha deciso di intraprendere la strada dell’allenatore. Una strada anch’essa rivelatasi di grande successo, come testimonia il ricchissimo palmares del francese, vincitore di ben 3 Champions League consecutive alla guida del Real Madrid. È proprio nella capitale spagnola che l’ex Bordeaux ha trascorso tutta la sua carriera da tecnico, rimanendo poi svincolato dopo l’addio ai blancos nel 2021.

Nel frattempo, Zidane è ripetutamente finito nel mirino di diversi top club europei, tra i quali figura in primis la Juventus, che più volte pareva vicina al colpaccio in panchina. Nonostante ciò, il classe ’72 ha sempre declinato le ricche proposte offertegli, probabilmente in attesa della chiamata ritenuta da lui ideale. A tal proposito, in queste ultime ore un club a sorpresa sarebbe balzato in prima fila per la clamorosa acquisizione del tecnico francese in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo chiama Zidane: clamorosa beffa in arrivo per il tecnico di Serie A

Dopo due anni di inattività, la prossima stagione potrebbe essere quella giusta per rivedere Zinedine Zidane su una panchina, bensì non europea. Infatti, secondo quanto riportato da CBS Sports, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo avrebbe messo il mirino proprio sull’ex Juventus. Se inizialmente i gialloblù d’Arabia sembravano interessati all’ingaggio di José Mourinho (si parlava di un biennale faraonico da ben 120 milioni di euro), ora il primo nome sulla lista è a sorpresa quello del francese.

Ciò anche e soprattutto grazie alla forte influenza in società di Cristiano Ronaldo, che con il tecnico francese condivise un triennio da favola tra le fila del Real Madrid. Il desiderio del fuoriclasse portoghese sarebbe infatti quello di ricongiungersi col suo ex allenatore, anche al fine di ricevere ulteriori stimoli in questa sua avventura in Arabia Saudita.

Con i primi contatti preliminari già avviati tra le parti, non rimane altro da attendere che la definitiva risposta da parte di Zinedine Zidane, il cui ‘ok’ è però tutt’altro che scontato, visti i diversi ‘no’ rifilati in questi ultimi due anni. Certo è che, in caso di ingaggio del francese da parte dell’Al-Nassr, potremmo concretamente assistere all’inizio di un possibile clamoroso cambio di equilibri del calcio mondiale in favore del massimo campionato arabo.