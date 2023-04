“Certo”, la pista Vlahovic-Inter si accende: tradimento e firma

Dusan Vlahovic pazza idea per il post Romelu Lukaku, ecco come stanno le cose attraverso le dichiarazioni rilasciate a Tv Play

Una possibilità per la prossima stagione, un caso che potrebbe essere davvero principale nella sessione estiva delle trattative. Vlahovic all’Inter sarebbe il colpo più clamoroso degli ultimi tempi, ci sarà ora da verificare la fattibilità di questa operazione.

Attaccanti in crisi e da rilanciare. Le grandi del calcio italiano hanno in rosa tanti casi, due riguardano proprio le compagini più seguite in Serie A. L’Inter ha un Romelu Lukaku da cui chiedeva decisamente di più, la Juve invece puntava maggiormente sulla continuità di Vlahovic, che in questa stagione è un po’ mancata tra pubalgia ed altri problemi.

Il calciomercato ora si mette in mezzo e lo fa con una ipotesi davvero clamorosa, ovvero il passaggio dell’attaccante serbo in nerazzurro. Una possibilità incredibile, Vlahovic a San Siro sarebbe il grande acquisto che riaccenderebbe una piazza intera.

Vlahovic all’Inter per il dopo Lukaku, ecco come andata

Beppe Marotta potrebbe puntare su un grande colpo in attacco. Lukaku tornerà al Chelsea, ci saranno poche chance di trattenerlo, soprattutto se ai blues tornerà in panchina Antonio Conte: in quel caso, il tecnico italiano rilancerebbe Big Rom in attacco, che per il Chelsea pesa ancora per 70 milioni di euro a bilancio. Quotazione simile a quella di Vlahovic, ipotizzandolo all’Inter nella prossima sessione estiva del calciomercato, in coppia con Lautaro Martinez. Un desiderio nemmeno nascosto dal giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto a Calciomercato.it in diretta sul canale Twitch di Tv Play. L’esperta voce nerazzurra ha dichiarato come l’Inter avesse bussato alla porta della Fiorentina. Vanamente, perché i dirigenti non avevano la possibilità di pareggiare l’offerta da 70 milioni presentata al tempo dell’Atletico Madrid.

Un destino ben diverso, quindi, per il serbo. Biasin spiega come, con il denaro in mano sufficiente, Vlahovic sarebbe stato già l’erede di Lukaku: “Vlahovic lo vorrei all’Inter, questo è certo, lo dico senza dubbio. Già quando partì la prima volta Lukaku, l’Inter andò a chiedere l’attaccante alla Fiorentina, che aveva già rifiutato 70 milioni dall’Atletico Madrid. Era una cifra fuori portata, si tentò una sorta di ‘miracolo’ ma non se ne fece niente”.

La storia poi cambiò nel giro di qualche mese, nel gennaio 2022 Vlahovic passò alla Juventus per queste cifre e divenne bianconero ma anche un rimpianto per l’Inter. Sarebbe stato sicuramente il colpo perfetto per Simone Inzaghi.