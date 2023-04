Colpo Daniel Maldini a sorpresa: nuova maglia in Serie A

Daniel Maldini, oggi in prestito allo Spezia, è pronto a tornale al Milan al termine della stagione. Sul ragazzo, però, iniziano a muoversi diverse società

Daniel Maldini è pronto a fare ritorno a Milano al termine della stagione. Il ragazzo classe 2001, infatti, difficilmente resterà in Liguria, nonostante la buona stagione disputata fino ad ora.

In questa stagione ha messo a segno tre reti in 18 partite disputate tra campionato e Coppa Italia, con una media di 33 minuti a partita. Il ritorno al Milan, però, può essere davvero molto breve, vista la volontà del club rossonero di puntare su calciatori giovani ma già con esperienza. Proprio per questo motivo, per il classe 2001 si prospetta un nuovo prestito, con molte società che sembrano monitorarlo con grande attenzione.

Tutti pazzi per Daniel Maldini: quattro club su di lui

Come detto, Daniel Maldini sembra destinato a fare ritorno a Milano al termine della stagione. La permanenza in rossonero, però, può essere davvero molto breve. Il Milan, infatti, è intenzionato a puntare su calciatori già pronti, concedendo quindi poco spazio al classe 2001. Per questo motivo, la dirigenza sta pensando di mandare il calciatore in prestito, in modo da garantirgli maggiore continuità. Diversi club, vista la situazione, si sono messi sulle sue tracce, tanto che a breve potrebbero avviare i contatti con il Milan per cercare di imbastire una trattativa. Le società interessate al ragazzo sono Sassuolo, Bologna, Udinene e Lecce, rimaste colpite dalla buona stagione disputata in terra ligure dal trequartista classe 2001. I quattro club interessati sono pronti a bussare alla porta dei rossoneri, per provare a regalarlo ai rispettivi allenatori

Viste le qualità del ragazzo è difficile credere che la dirigenza rossonera se ne privi a titolo definitivo e, per questo, la soluzione più plausibile è quella di un prestito secco. Daniel Maldini accetterebbe di buon grado questa soluzione, anche per giocare con continuità e consacrarsi definitivamente prima di fare ritorno in maglia rossonera. Il Milan è pronto a prendere in considerazione tutte le offerte, anche per non rischiare di tenere il calciatore lontano dai campi di gioco per gran parte della stagione. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Daniel Maldini pronto a salutare lo Spezia al termine della stagione. Una nuova avventura lo attende, con il sogno di vestire rossonero in un futuro non troppo lontano.