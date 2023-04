La zip scende troppo e resta in reggiseno: Wanda bollente

Wanda Nara e uno scatto in primo piano che non può lasciare indifferenti: la visione ravvicinata delle sue curve è sempre da urlo

Ci sono cose destinate a cambiare, almeno per il momento il fascino incontenibile di Wanda Nara non sembra decisamente una di queste. La splendida showgirl e imprenditrice argentina riesce sempre a lasciare il segno con le sue immagini prorompenti che fanno il giro del web in ogni occasione.

L’appuntamento sul suo profilo Instagram è un autentico cult per tutti gli ammiratori. Nessuno è intenzionato a perdersi nemmeno un suo scatto, un trionfo seducente che da’ sempre un senso tutto nuovo alla giornata.

Wanda Nara, più esplosiva che mai: le sue curve non tradiscono le aspettative, che spettacolo

Wanda è diventata ormai una delle bellezze iconiche sui social e non soltanto per quanto riguarda il mondo del calcio, che è stato quello che, alle nostre latitudini, le ha dato grande visibilità.

Personaggio a 360 gradi, lady Icardi può contare su un seguito di tutto rispetto, che ne fa uno dei personaggi al femminile più cliccati in assoluto con quasi 16 milioni e mezzo di followers su Instagram. E naturalmente anche in questo 2023 Wanda sta regalando scatti su scatti che fanno sognare.

Le sue forme sinuose e generose sono un dettaglio che non passa mai inosservato, il suo tocco provocante si avverte in ogni occasione. E così, tutte le foto di Wanda diventano l’opportunità di restare ipnotizzati a guardare uno spettacolo seducente ed esplosivo.

Wanda Nara, selfie illegale e tutto aperto: scollatura strabordante nello specchio

E’ così anche stavolta, con Wanda che al termine di una dura giornata di lavoro, anche nella settimana di Pasqua, si è presa un momento per sé ‘sfogandosi’ con i fan. E al tempo stesso mettendo in evidenza i soliti dettagli capaci di accendere la fantasia del web in un lampo.

“A chi è toccato lavorare in questo fine settimana?”, ha chiesto ai fan in maniera ironica. Del resto, Wanda è una di quelle che non si ferma mai. E che riesce sempre a risaltare per sensualità stratosferica, come nel caso di questo selfie, che mette in mostra la solita vertiginosa scollatura con una zip scesa davvero un po’ troppo. I fan, sentitamente, ringraziano a suon di like e commenti.