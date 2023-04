Rivoluzione Juve, è ufficiale: si volta definitivamente pagina

La Juventus fa sempre notizia, soprattutto se a parlarne è un componente della famiglia Agnelli. Affermazioni che trovano il riscontro di un giornalista

Nonostante le continue vicende giudiziarie, nel 2023 la Juventus ha di fatto rimesso in piedi la propria stagione.

Dopo essere uscita in Champions, ma per i bianconeri questa non è una novità… I ragazzi di Massimiliano Allegri in Europa League hanno ribadito quanto di buono fatto in Serie A. Dopo aver eliminato il Friburgo, giovedì scorso nell’andata dei quarti di finale, all’Allianz Stadium hanno superato 1-0 lo Sporting CP. Giovedì prossimo alle 21 il ritorno in Portogallo.

Allegri ci crede: le due strade per la Champions

Allegri nelle sue interviste lo ripete come un mantra, “La Juve sul campo è seconda”. L’altra strada per la Champions passa tuttavia proprio per l’Europa League: vincendo la seconda manifestazione calcistica europea, Bonucci&Co. sarebbero qualificati di diritto alla prima coppa.

Ovviamente, tutti questi discorsi sono legati all’esito di vari processi di giustizia sportiva, quella penale infatti con l’inchiesta Prisma avrà tempi che andranno ben oltre questa stagione sportiva. Mercoledì 19 aprile si riunirà il Collegio di Garanzia dello Sport per discutere l’istanza Juventus sulla penalizzazione. La sensazione è che si vada verso una rimodulazione della sanzione.

Per quanto riguarda il filone delle scritture private, ad esito dei 15 giorni successivi alla notifica, il procuratore Giuseppe Chinè avrà altri 20 giorni per archiviare o deferire. Infine, resta vivo il filone delle partenership sospette, fascicolo che sfocierà in un eventuale procedimento dopo l’estate 2023. Detto ciò, chi non sembra mai convincere la piazza sembra essere il tecnico Massimiliano Allegri, accusato di fare un gioco poco gradevole.

Lapo Elkann sgrida la Ferrari: e la Juve?

Lapo Elkann, in un tweet assolutamente esplicito ha denunciato la stagione insoddisfacente della Ferrari, frasi corredate da una foto circondare da modelli del Cavallino. “La Ferrari ha Bisogno di Serietà e Squadra Vincente nei Box e Fuori”, scrive nella prima parte il nipote di Andrea Agnelli. Il presidente di Italian Independente Grupo chiede a Maranello di darsi una “SVEGLIATA”, chiedendo di alsciare fuori dalla Rossa “politica e giochini”.

C’è chi ha letto in queste parole anche un riferimento alla Juventus. Maurizio Pistocchi, sul proprio account twitter, si complimenta con Lapo, definendolo “coraggioso” e affermando come il figlio di Jhon Elkann abbia chiare le idee su come “riportare Juve e Ferrari ad essere vincenti”. Il cronista non va oltre, ma la sensazione è che si riferisca ad una rivoluzione in casa Juventus che preveda anche un cambio in panchina. Intanto Allegri prosegue la sua corsa…