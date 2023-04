Spalletti volta le spalle al Napoli: firma con un’altra Big

Futuro tutto da scrivere per Luciano Spalletti: la stagione con il Napoli non è di certo passata inosservata e diverse big lo hanno messo nel mirino

Il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo un periodo complicato a causa dell’infortunio di Victor Osimhen. La doppia sconfitta con il Milan tra campionato e Champions League hanno minato la tranquillità di una squadra che sembrava avere tutto sotto controllo.

Nell’ultima sfida di campionato, gli azzurri hanno effettuato un massiccio turnover in vista del ritorno di martedì contro la squadra allenata da Stefano Pioli. Visto e considerata una doppia assenza per squalifica con Kim e Anguissa squalificati e con l’allenatore di Certaldo pronto a rimischiare le carte e centrare la qualificazione nelle migliori quattro d’Europa.

Napoli, incerto il futuro di Luciano Spalletti

Alla ‘Bobo TV’ Vieri, Adani e company, rilanciano un possibile approdo di Spalletti al Chelsea: la presidenza del Napoli è a lavoro per blindarlo. Il Chelsea, negli ultimi giorni, ha ufficializzato Frank Lampard come nuovo tecnico dei Blues, dopo aver cambiato in stagione due allenatori. Esonerato Thomas Tuchel (da poco subentrato a Nagelsmann sulla panchina del Bayern Monaco) e cacciato Graham Potter dopo aver pagato la clausola da 23 milioni di euro per strapparlo al Brighton. Oltre ad aver investito oltre 600 milioni sul mercato tra la sessione estiva e quella invernale. Morale della favola? Ad un passo l’eliminazione dai quarti di finale di Champions dopo il 2-0 del Bernabeu e undicesimo posto in Premier League a 17 punti dal quarto posto occupato dal Manchester United.

Spalletti ha già allenato all’estero, dal 2009 al 2014, in Russia, lo Zenit San Pietroburgo, e tra l’altro sarebbe l’ennesimo degli allenatori italiani al Chelsea. Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo (l’ultimo ad aver vinto la Champions League), Antonio Conte e Maurizio Sarri (l’ultimo ad aver vinto l’Europa League)

Il Chelsea di Todd Boehly valuta diversi allenatori e non solo Luciano Spalletti. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Ruben Amorim dello Sporting Lisbona per la prossima stagione. La formazione londinese è alla ricerca di un nuovo allenatore visto che Frank Lampard sarà un trainer temporaneo. Giovane e di prospettiva, il 38enne portoghese può rappresentare il profilo perfetto per il nuovo Chelsea. Considerando anche che nel mirino ci sono Julian Nagelsmann e Luis Enrique, con cui ci sarebbero già stati dei colloqui nelle scorse settimane prima dell’annuncio dell’ex centrocampista dei ‘Blues’.