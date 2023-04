Sulla moto lato A in fuorigioco: maxi scollatura per la Canalis

La Canalis ha pubblicato uno scatto irresistibile su Instagram. Tutto il suo pubblico è insorto nel giro di pochi istanti: ecco il motivo

Prima di procedere con la descrizione è bene fare una doverosa premessa. La foto che si vedrà a breve è sicuramente provocante, ma non rappresenta certamente l’apice della modella. Ci sono stati infatti degli scatti decisamente più provocanti.

Ma ciò non significa che uno dei suoi ultimi post qui citati non lo sia. Anzi. Presenta un dettaglio che i fan sicuramente apprezzeranno molto intensamente. Del resto lei non smette mai di stupire, benché siano tutti abituati a vederla in queste vesti (per così dire).

Elisabetta Canalis è l’esempio perfetto per capire che per essere meravigliose non per forza si debba provocare. Certamente gli elementi di provocazione ci devono essere, ma anche senza strafare si possono ottenere dei risultati molto importanti.

Proprio come nel suo caso. La sua carriera ha avuto inizio nel mondo della moda a partire dal lontano 1999, come valletta di una popolare trasmissione in voga in quel periodo. Da quel momento tutte le principali trasmissioni televisive hanno aperto le loro porte per la showgirl sassarese.

Così si è potuto avere traccia di una delle icone di bellezza più rappresentative della storia recente italiana. Grazie ai social il suo bacino di utenza si è allargato ulteriormente. Il pubblico più giovane ha imparato a conoscerla, per i suoi contenuti così come per la sua recente dedizione sportiva.

Che l’ha addirittura portata a combattere in live su DAZN, nel bel mezzo di un evento che tutta Italia ha avuto modo di seguire con grande entusiasmo. Una cosa del genere non la si era mai vista prima d’ora, e anche grazie ai media moderni tutto questo è stato possibile senza alcun intoppo.

Tornando al tema principale, nel prossimo paragrafo si potrà vedere la foto citata prima.

Elisabetta Canalis gela tutti: foto assurda

La foto pubblicata di recente da Elisabetta Canalis la vede come protagonista in un contesto ordinario. Quasi non comune per una come lei. Il panorama è molto urbano, niente luoghi di lusso o panorami inaccessibili alla maggior parte delle persone.

Abbigliamento casual, non elegante ma ugualmente sensazionale se portato da lei. Il dettaglio che ha fatto andare su di giri i suoi seguaci è l’accenno di scollatura che si può intravedere. Niente di volgare, ma solo pura e semplice provocazione al servizio degli utenti. Una foto nel complesso molto apprezzata dai suoi follower.