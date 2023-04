The Ferragnez, la nuova stagione con un ex Juve: di chi si tratta

È ormai alle porte il lancio della seconda stagione della popolare serie di Prime Video: ospite speciale un ex big bianconero

Sulla cresta dell’onda. Dopo le voci, poi smentite dalla vita reale, di una presunta crisi – successiva alla partecipazione a Sanremo – di una delle coppie più famose della televisione – quella composta da Fedez e Chiara Ferragni – i due rilanciano. È infatti stata annunciata la seconda stagione di The Ferragnez, la serie trasmessa da Prime Video che racconta le rispettive vite personali ma anche il privato.

Considerando il successo avuto nella prima stagione, l’imprenditrice digitale e il rapper hanno deciso, assieme alla produzione, di riprovarci. L’appuntamento, per tutti gli appassionati e per i curiosi, è fissato per il 18 maggio, data di lancio nel catalogo Prime Video.La coppia, come gà fatto in occasione delle prime puntate, ospiterà nei racconti anche personaggi più o meno famosi ma comunque vicini alle loro vite. Tra questi, anche un ex giocatore della Juve. Che presto potrebbe tormare a calcare i campi della Serie A ma non necessariamente con la maglia bianconera.

The Ferragnez, c’è la sorpresa calcistica

Si tratta di Alvaro Morata, l’attuale attaccante dell’Atletico Madrid che ha già militato nella Juve nelle parentesi 2014-16 e 2020-22. Scaduto l’ultimo prestito biennale, che la Vecchia Signora avrebbe potuto tramutare in acquisto definitivo al pagamento dei 35 miliomi di riscatto concordati, il giocatore è tornato nella città Natale. L’Italia però, e soprattutto Milano, città in cui ha conosciuto la futura moglie Alice Campello, modella e blogger, è sempre nel cuore del centravanti spagnolo.

Approfittando dell’amicizia che lega Campello alla coppia Fedez-Ferragni, la produzione ha dato l’assenso per l’entrata in scena, in una puntata della seconda stagione, della coppia composta dal giocatore iberico e dalla nativa di Mestre. Quest’ultima frequenta da anni Chiara Ferragni e, di conseguenza, lo stesso Fedez. I quattro sono stati immortalati in più occasioni nel bel mezzo di mini vacanze o eventi fashion. In cui, per un motivo o per l’altro, c’erano degli interessi in ballo. Da parte di Chiara o di Alice.

In attesa di vedere come se la caverà Alvaro alle prese con le telecamere della serie – la moglie è ormai un’esperta del settore e non potrà tradire alcuna emozione – i tifosi di almeno due squadre italiane aspettano. E sperano. Sperano che il calciatore possa in qualche modo tornare in Italia per arricchire i rispettivi reparti offensivi. Parliamo degli appassionati bianconeri e del Milan. Nelle ultime settimane infatti il bomber spagnolo è stato accostato anche al club di Via Aldo Rossi.