Zaccagni vola in una Big, la Lazio si arrende: colpo da quasi 50 milioni

Il nuovo beniamino dei tifosi della Lazio sta convincedo tutti con le sue prestazioni. Il mercato dei top club non fa eccezione

Arrivato sul gong delle trattative due estati fa, pagato meno di 8 milioni all’Hellas Verona, Mattia Zaccagni è diventato un valore aggiunto della Lazio. Due interni destri chirurgici hanno determinato le vittorie con Roma e Juventus, regalandogli le prime pagine dei giornali.

La squadra di Sarri ora è seconda in classifica, con la Champions che sarebbe fondamentale per il club di Lotito. Gli introiti derivanti dalla partecipazione alla coppa condizioneranno il mercato dei biancocelesti.

Zaccagni: l’esplosione nel secondo anno a guida Sarri

Mattia Zaccagni è arrivato a Roma l’ultimo giorno di mercato. Il primo obiettivo della Lazio, due estati fa, era Filip Kostic, finito un anno dopo alla Juventus. Pagato la metà di quanto i bianconeri hanno versato all’Eintracht Francoforte per il serbo, l’esterno di Cesena ha dimostrato di essere quasi perfetto per il gioco di Maurzio Sarri.

Nel primo anno una stagione altalenante che però già lasciava intravedere le sue potenzialità: 4 gol e 6 assist in 29 gare di campionato: 1 rete e 1 assist in 5 recite di Europa League.

Il numero 20 è definitivamente esploso nel secondo anno con l’aquila sul petto. Dieci gol e 6 assist in 26 match di serie A, 2 assist in 3 gare di Conference League, 1 in 5 di Europa League. Ventotto anni il prossimo 16 giugno, Zaccagni ha un contratto con la Lazio fino al 2025.

Le prestazioni di Zaccagni sono sotto gli occhi di tutti. In serie A, tolti Leao e Kvaratskhelia, nessuno è in grado di creare superiorità numerica come l’esterno di Sarri. Doti che hanno attirato le attenzioni di diversi club importanti, non solo in Italia. Come riporta calciomercato.it, già alla fine del 2022 la Lazio e il suo agente, Mario Giuffredi, hanno parlato di un possibile adeguamento del contratto con rinnovo.

Il procuratore di Zaccagni a Formello è di casa, avendo portato a Roma anche Hysaj e Casale, due ‘pupilli’ del tecnico toscano. Zaccagni ora guadagna due milioni netti a stagione, probabile che la richiesta non sia inferiore ai tre. In Italia, Juventus e Milan potrebbero pensarci, i rossoneri soprattutto se Leao non rinnovasse il contratto in scadenza nel 2024. All’estero, più di un epsniero l’ha già fatto il PSG, mentre dalla Premier i fari sarebbero stati acessi sia dall’Arsenal, sia dal Chelsea. Zaccagni ora vale almeno 40 milioni di euro, se conntinuasse così Lotito però non si accontenterebbe di 50…