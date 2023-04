Addio Lukaku, l’Inter pensa subito al sostituto: che nome

Periodo nero in campionato per l’Inter di Simone Inzaghi che è uscita sconfitta dal match giocato a San Siro contro il Monza

Il campionato fin troppo altalenante obbliga la dirigenza nerazzurra a interrogarsi sul futuro di alcuni calciatori dell’organico di Inzaghi. Uno di questi è Romelu Lukaku, ad oggi molto lontano dalla conferma alla Beneamata.

Dopo il negativo anno al Chelsea, infatti, Big Rom aveva scelto di tornare nella Milano nerazzurra per rilanciare le sue quotazioni. L’infortunio patito agli albori della stagione, però, ne ha minato l’integrità fisica e, di conseguenza, il rendimento in campo. Marotta e Ausilio vorrebbero risparmiare gli alti costi che comporterebbe la conferma dell’attaccante belga e, per questo, si stanno guardando intorno alla ricerca di un sostituto all’altezza.

Inter-Lukaku sarà addio: circolano i nomi dei possibili sostituti

Quando nel corso dell’ultima sessione estiva Marotta e Ausilio riuscirono a riportare a San Siro Romelu Lukaku, in pochi si aspettavano di ritrovarsi ad aprile con una situazione del genere. Big Rom aveva lasciato un ottimo ricordo ai tifosi nerazzurri, partito dopo aver regalato al popolo dell’Inter uno Scudetto da protagonista. Il trasferimento al Chelsea non è stato redditizio e il belga aveva deciso di rilanciarsi in quella che più di tutte aveva sentito come casa. La stagione dell’attaccante classe ’93, però, non è stata all’altezza delle aspettative, complici i troppi acciacchi fisici che hanno pregiudicato la forma atletica dell’ex Manchester United.

Lukaku non sembra più essere quello ammirato nella sua prima esperienza sotto la Madonnina e, a causa dell’alto ingaggio e dei costi per un nuovo prestito, molto probabilmente non verrà confermato dal club di Steven Zhang. I due uomini mercato nerazzurri, infatti, si stanno guardando intorno alla ricerca di profili che possano sostituire in maniera efficace Big Rom. Uno dei nomi che si è fatto largo di recente è quello di un attaccante molto noto nel panorama internazionale. Si tratta di Roberto Firmino, attaccante brasiliano che in estate si svincolerà dal Liverpool.

Con i Reds di Klopp l’ex Hoffenheim ha vinto praticamente tutto e adesso sembra pronto per misurarsi in un nuovo campionato. La concorrenza per il brasiliano, però, è tanta sia in Italia che in Spagna. Se la Beneamata non dovesse riuscire ad arrivare a Firmino resterebbero comunque altri due nomi in ballo. Il primo è quello di Marcus Thuram, anch’egli come possibile parametro zero. Il secondo profilo è Mateo Retegui, attaccante convocato dal ct Mancini tra le polemiche che ha già dichiarato di voler giocare in Serie A.