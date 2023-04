Calciomercato: arriva Brahim Diaz, si chiude con uno scambio

Brahim Diaz con le prestazioni fatte in questi ultimi mesi ha attirato l’attenzione di diverse squadre. Ed ora durante il calciomercato si potrebbe chiudere il suo arrivo con uno scambio.

Stefano Pioli in una delle ultime conferenze stampa si è augurato che Brahim Diaz possa continuare con il Milan anche la prossima stagione. Ma il futuro del giocatore spagnolo, dopo alcune annate molto complicate, continua ad essere in forte bilico considerando che le prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club.

E nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di uno scambio di calciomercato che coinvolgerebbe proprio Brahim Diaz. Si tratta di una ipotesi che naturalmente dovrà essere confermata e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità molto importante.

Mercato: prendono Diaz, si chiude con uno scambio

In questo momento Brahim Diaz è concentrato solamente sul Milan e chiudere nel migliore dei modi la stagione con i rossoneri. Ma il suo futuro sarà molto chiacchierato anche prima dell’apertura del calciomercato considerando che i rossoneri devono esercitare il diritto di riscatto con il Real Madrid. Non dimentichiamo, però, che anche gli spagnoli hanno l’opzione di riportarlo in Spagna già in estate e presto deciderà se farlo o no.

Ma alla fine Brahim Diaz potrebbe non giocare con Milan e Real Madrid. Secondo quanto riferito da Cadena Ser, gli spagnoli starebbe ragionando sulla possibilità di riscattarlo e poi inserirlo nella trattativa di calciomercato con il Borussia Dortmund per arrivare a Bellingham. Una situazione che vede molto complicato una sua permanenza in rossonero, ma a questo punto sarà fondamentale la qualificazione in Champions League.

Con il quarto posto le chance di restare al Milan potrebbero essere importante anche perché la volontà dello spagnolo sembra spingere per questa possibilità. In caso, invece, di una mancata qualificazione in Champions League la situazione si complicherebbe considerando anche che i rossoneri potrebbero decidere di non riscattarlo.

Ultime Brahim Diaz: tra Milan e Real la spunta il Borussia Dortmund?

Il Borussia Dortmund rappresenta una possibilità di calciomercato per Brahim Diaz in caso di una fumata nera con il Milan. Inutile dire che il rapporto tra il giocatore e il Real Madrid non è mai decollato e quindi sembra essere molto difficile, soprattutto con Ancelotti in panchina, una sua permanenza in Spagna.

A questo punto i Blancos potrebbero decidere di inserirlo come pedina di scambio e Bellingham è sicuramente uno degli obiettivi principali degli spagnoli. Si tratta, quindi, di una possibilità concreta anche se prima il Real Madrid deve esercitare il controriscatto dal Milan e resta da capire se si deciderà di sborsare una cifra simile per Brahim Diaz.