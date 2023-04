Colpaccio Juventus: arriva il ‘nuovo Mike Tyson’

La Juventus, in attesa di scoprire il proprio futuro, sta già programmando il calciomercato estivo in vista della prossima stagione

Mentre la squadra bianconera è impegnata ad affrontare un finale di stagione alquanto complicato, la società è al lavoro per programmare le strategie da adottare nella prossima sessione estiva di calciomercato.

A tenere banco, però, è anche la questione legata ai rinnovi contrattuali, su tutti quelli di Angel Di Maria e Adrien Rabiot che sono due calciatori fondamentali per Massimiliano Allegri. Se per il ‘Fideo’ le sensazioni positive aumentano giorno dopo giorno, non si può dire lo stesso per il centrocampista francese. L’ex Paris Saint Germain, infatti, ha molte richieste soprattutto in Premier League, con diverse squadre pronte a fare sul serio. Nonostante questo la dirigenza è al lavoro per portare a Torino innesti importanti, tanto che il profilo giusto sembra essere già stato individuato.

Futuro in Germania incerto per Mane: la Juventus studia il grande colpo

Nonostante i problemi extra campo per via del caso plusvalenze, la Juventus è proiettata nel programmare il calciomercato estivo in vista dell’anno venturo. Il calciatore individuato dalla vecchia signora per rinforzare il proprio reparto avanzato sarebbe Sadio Mané, ala senegalese classe 1992 del Bayern Monaco. Il calciatore ex Liverpool, nonostante una buona stagione che lo vede a quota undici reti realizzate e cinque assist forniti in 31 partite disputate tra campionato e coppe, può essere ceduto in estate. Questo per via del litigio avvenuto con il compagno di squadra Sane al termine della gara di Champions League contro il Manchester City, che ha visto il senegalese colpire al volto il tedesco.

La dirigenza dei bavaresi ha sospeso il calciatore, con l’addio che appare oramai inevitabile. Vista la situazione la Juve ci sta pensando, soprattutto qualora il Bayern Monaco decida di licenziare il calciatore. In caso ciò non si verificasse, la dirigenza bianconera sembra pronta a chiedere un prestito con diritto di riscatto per cercare di regalare il grande colpo al tecnico livornese. I rapporti tra i due club sono ottimi anche per via dell’affare de Light della scorsa estate, e questo può rappresentare un fattore importante per il buon esito della trattativa. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus intenzionata a provare il grande colpo. Dopo Inghilterra e Germania, la carriera di Sadio Mané potrebbe proseguire in Italia, con la vecchia signora pronta a fare sul serio.