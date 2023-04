Kvaratskhelia in bianconero: cifra monstre per la firma

Il futuro del prodigio georgiano, a sorpresa, potrebbe finire per essere a tinte bianconere: ecco il clamoroso scenario per l’estate

La stagione di Serie A si avvia a vivere il suo momento più caldo: aprile, infatti, sarà un mese decisivo che potrebbe sciogliere più di un nodo.

Dalla lotta per rientrare nelle prime quattro posizioni – che permetteranno l’accesso alla prossima fase a gironi di Champions League – ma non solo. Perchè chi quest’anno ha fatto il bello e cattivo tempo non attende altro che l’aritmetica certezza di poter finalmente festeggiare un obiettivo che manca da oltre trent’anni. Il Napoli di Luciano Spalletti sarà campione d’Italia, traguardo storico per una piazza tanto appassionata quanto fiera del lavoro svolto dalla squadra in questa stagione. Gli azzurri devono dire grazie ad un calciomercato estivo che ha centrato ogni operazione, al lavoro certosino di Giuntoli lontano dal rettangolo verde e di quello dell’allenatore di Certaldo giorno dopo giorno. Ma applausi scroscianti, se ne consumano ormai da mesi, vanno riservati ad uno dei trascinatori del prossimo tricolore del Napoli. Parliamo chiaramente di Khvicha Kvaratskhelia, intuizione geniale del club di Aurelio De Laurentiis andato a pescare nella Dinamo Batumi per regalare a Spalletti una gemma preziosissima. Nessuno, forse nemmeno il Napoli, sperava in un impatto tanto esaltante da parte dell’ala georgiana che ha già messo a segno 14 gol e 16 assist vincenti nelle sue prime 34 apparizioni con la maglia dei futuri campioni d’Italia.

Kvaratskhelia in maglia bianconera: 150 milioni in estate

Un nome che insieme a quello di Osimhen, soprattutto, sta facendo esultare un intero popolo. Ma attenzione, perchè l’esplosione di Kvara sembrerebbe aver fatto drizzare le antenne di non poche grandi società sparse per l’Europa.

Si è parlato di Real Madrid così come dei top club inglesi, intrigati dalle giocate del 21enne di Tbilisi che il Napoli farà di tutto per trattenere anche il prossimo anno. Attenzione, tuttavia, ad una società in particolare che starebbe pianificando un assalto in vista dell’estate, offrendo a ‘Kvaradona’ di rimpiazzare l’attuale maglia azzurra con una a tinte bianconere. Il Newcastle, dopo il cambio di proprietà, ha cambiato ambizioni e gestione anche in sede di calciomercato. E le ambizioni dei ‘Magpies’ non sono mai stato tanto elevate.

Al punto che il georgiano tanto caro a De Laurentiis, potrebbe finire per essere uno dei primissimi obiettivi per l’estate. Se dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League – al momento sono terzi in Premier dietro solo ad Arsenal e Manchester City – allora Kvaratskhelia potrebbe rappresentare il grande colpo per l’anno prossimo. De Laurentiis, come per Osimhen, non è minimamente disposto a fare sconti: serviranno infatti non meno di 150 milioni di euro per convincere il patron del Napoli.