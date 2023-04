La Juve e il ritorno degli scudetti: la sentenza fa sognare

Umore nero in casa Juventus dopo la sconfitta per mano del Sassuolo di mister Alessio Dionisi: è arrivato, però, un annuncio che fa sognare

La Juventus aveva dato ottime risposte sul campo, nonostante tutto. Ma adesso la squadra sta attraversando nuovamente un momento abbastanza complicato, come testimoniano le due sconfitte consecutive in campionato contro Lazio e Sassuolo. Nel mezzo il successo – sofferto – ai danni dello Sporting Clube de Portugal, nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

A livello di prestazioni la squadra sembra essere meno sul pezzo rispetto a qualche settimana fa. Distrae parecchio, probabilmente, la vicenda legata al processo plusvalenze, da cui è scaturita la penalizzazione di quindici punti inflitta al club di Exor. Il primo filone delle indagini potrebbe chiudersi a breve, quando il Collegio di Garanzia del CONI emetterà la sentenza sul ricorso della ‘Vecchia Signora’. I bianconeri potrebbero rientrare in possesso dell’intero bottino e ciò consentirebbe loro di mettere in atto un balzo in avanti di grande sostanza. A quel punto, la qualificazione alla prossima Champions diventerebbe un obiettivo più semplice da raggiungere. Ma è comunque necessario invertire subito la rotta in Serie A, lasciandosi alle spalle i due ko consecutivi.

Per prendere delle decisioni in ottica futura c’è ancora tempo. A tal proposito, una volta terminata la stagione in corso, la nuova società sarà chiamata a confermare Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera oppure scegliere di optare per un drastico cambiamento. Parecchi tifosi preferirebbero vedere qualcun altro al posto del trainer livornese nei mesi a venire. E dopo lo scivolone al Mapei Stadium, l’ex allenatore di Milan e Cagliari è tornato sul banco degli imputati. Ad ogni modo, l’esonero di Allegri – allo stato attuale delle cose – comporterebbe una spesa non indifferente per le casse juventine, specialmente in questo periodo alquanto delicato dal punto di vista giudiziario. Motivo per cui, ai piani alti, l’orientamento è proseguire col mister toscano, rinforzando il più possibile la rosa sul calciomercato.

Juventus, annuncio a sorpresa di Moggi su Calciopoli

Tanto dipenderà, ovviamente, dal modo in cui evolveranno le inchieste sportive che coinvolgono direttamente la compagine piemontese. La più che nota indagine Prisma, infatti, potrebbe portare a sanzioni ben più pesanti della penalizzazione in classifica.

Si è parlato, addirittura, di retrocessione nel campionato di Serie B. Ossia ciò che accadde all’epoca dello scandalo denominato Calciopoli. Restando su questo spinoso tema, Luciano Moggi – ex dirigente bianconero – ha anticipato ai microfoni di ‘Libero’ alcuni contenuti che verranno trasmessi da ‘Report’, rigurdanti proprio l’evento disastroso che travolse il club piemontese e l’intero sistema calcio italiano nel lontano 2006. “Ho dato a Report gli audio che riscrivono Calciopoli“, ha detto Moggi. Una frase che desta curiosità e chissà che non possano spuntare fuori dei dettagli ancora sconosciuti.